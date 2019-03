Oliu abre la puerta a una fusión con Bankia: "Algún día se puede plantear"

Josep Oliu reconoce que el precio actual de cotización de Banco Sabadell, que se encuentra cerca de mínimos históricos, puede suponer una oportunidad de compra para alguno de sus competidores. "Un banco muy subvalorado puede ser una oportunidad para otros", ha señalado el presidente de la entidad catalana durante un encuentro informativo con prensa previo a la Junta de Accionistas del banco, en el que ha dejado la puerta abierta a una posible fusión con Bankia: "algún día se puede plantear".

En concreto, Oliu ha señalado que "todas las cosas que están debajo de la mesa algún día se pueden poner encima de la mesa", aunque a "hoy por hoy" no se contempla. No obstante, sí que ha reconocido que, en un contexto de bajos tipos de interés, se pueden producir operaciones de concentración. "No hay ninguna encima de la mesa pero las pudiera haber", ha indicado Oliu, que ha insistido en que la política de concentraciones del banco está en "standby".

El máximo responsable de Sabadell, además, ha contestado contundentemente a las dudas de algún "analista sabio" que apuntan a que el banco debe reforzar sus niveles de capital y que ayer generaron una importante caída en bolsa de la entidad. "No es verdad, el banco no va a hacer ninguna ampliación de capital", ha zanjado el presidente de Banco Sabadell, que ha señalado que el objetivo del grupo es llegar al 12% de capital, desde el 11,3% actual, este mismo año.

El banquero catalán, por otro lado, ha confirmado los objetivos del plan estratégico del grupo, aunque ha reconocido estos se revisarán a finales del ejercicio como consecuencia de TSB, filial que comenzará a "aportar" en 2020 y que este año "no restará".

En este sentido, Oliu también ha abierto la puerta a vender su filial británica una vez tenga valor, lo que sucederá dentro de tres años. "TSB es candidato a la consolidación en Reino Unido porque tendrá un valor, pero antes de tres años nada", ha explicado el presidente de Sabadell, que sí contempla una venta entonces.

Insta a los partidos políticos a alcanzar acuerdos de gobierno

Cuestionado por el actual escenario político, Oliu ha instado a los diferentes grupos políticos a alcanzar acuerdos para no tener que repetir la cita electoral del próximo 28 de abril. "Lo que a nosotros nos gustaría es que hubiera un gobierno estable, y si no es estable que hubiera un gobierno y que no hubiera que repetir elecciones", ha indicado.

En esta línea, ha defendido que un gobierno estable tiene más probabilidades para solventar las debilidades estructurales de la economía española, como los altos niveles de desempleo y deuda pública.