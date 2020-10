Cos ve margen para más fusiones y pide mantener los estímulos monetarios

Recuperación económica "frágil". El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que ante la situación actual "no cabe margen para la complacencia" y es necesario el mantenimiento de "un estímulo monetario significativo" hasta lograr que la recuperación "sea sólida". Con estas palabras el máximo representante del supervisor nacional ha señalado que "una retirada prematura" de medidas ante la crisis supondría "unos perjuicios que exceden los posibles costes a medio plazo de mantenerlos", por lo que no sería descartable que, incluso, hubiese que ampliarlas.

El gobernador del Banco de España, que ha participado en un encuentro de Deusto Business Alumni, en Bilbao, ha repasado las principales medidas que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo (BCE) para paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria y ha recordado que existe la posibilidad de "recalibrar las medidas que hemos introducido ya o introducir otras nuevas si fuera necesario para cumplir con nuestro mandato de estabilidad de precios, que debe ser entendido siempre de manera simétrica".

En este sentido, ha tratado el tema del fondo de recuperación europeo, denominado Next Generation. Para el gobernador, "los gastos e inversiones derivados del uso de ese fondo, convenientemente dirigidos a proyectos con capacidad de transformar nuestras economías y a financiar reformas destinadas a elevar su capacidad de crecimiento sostenible, serán fundamentales para afianzar la recuperación económica".

Para él, a medio plazo, "resulta crucial que este fondo se convierta en un instrumento común permanente de estabilización fiscal en el área del euro, que permita dar una respuesta fiscal conjunta ante perturbaciones macroeconómicas y facilite una mayor oferta de activos seguros europeos".

Hay margen para más fusiones

En otro orden de cosas, Hernández de Cos también ha respondido a una de las preguntas que se ha puesto sobre la mesa y que tiene que ver con uno de los temas más candentes en las últimas semanas: las fusiones bancarias. En su opinión, hay margen para que se produzcan más fusiones en Europa y España, "pero que se vayan a producir o no depende de la percepción de los accionistas y gestores". "Si se me pregunta si existe margen en Europa y España para que se produzcan fusiones que mejoren esa dimensión de mayor eficiencia, y al mismo tiempo no comprometan la competencia y garanticen la estabilidad financiera, creo que sí; pero que se vayan a producir o no depende de que esa misma percepción sea percibida por los accionistas y los gestores de las entidades", ha comentado.

El gobernador ha puesto especial énfasis en las fusiones transfronterizas, es decir, aquellas que tendrían lugar entre países. De acuerdo con sus palabras, estas servirían para "matar dos pájaros de un tiro: más eficiencia y un beneficio en la profundización de la unión del mercado de capitales. Lo que sucede es que el principal argumento (para una fusión) es la reducción de costes, y evidentemente, (entre dos bancos de países diferentes) la reducción es menor porque el solapamiento es mucho menor".