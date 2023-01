Sabadell estima un impacto de hasta 170 millones por el impuesto a los bancos 

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha cifrado en 170 millones de euros el impacto en la entidad para este año por el nuevo impuesto a los bancos. Lo ha dicho este jueves durante la rueda de prensa de presentación de resultados de 2022, junto al director financiero, Leopoldo Alvear. Ha criticado que "la carga fiscal que tiene la banca es altísima y desproporcionada" y ha recordado que en 2021 tuvieron un beneficio de 550 millones de euros y una carga fiscal de más de 800 millones.

"Esto no ocurre en ningún sector y menos en sectores con una rentabilidad por debajo de la media de otros sectores", ha añadido, y ha augurado que en 2024 será superior. Preguntado por si Banco Sabadell prevé presentar un recurso a este impuesto, ha dicho que es el Consejo de Administración de la entidad el que debe decidirlo.

González-Bueno ha lamentado que hay dos "normas contradictorias" sobre si el impuesto se debe repercutir o no a los clientes, y que una lo prohíbe y otra dice que es una infracción grave no hacerlo. "Hay dos normas contradictorias y en algún momento alguien nos deberá decir cuál es la prioritaria, porque supone una vierta indefensión para el que debe gestionar no saber cuál prevalece".

Satisfacción por los resultados del Sabadell

Por otra parte, ha mostrado su satisfacción por los resultados de la entidad en 2022 y ha explicado que "ha superado todos los objetivos del año". Para el ejercicio actual, ha situado el objetivo en aumentar el margen de interés entre el 17% y el 19%, así como una disminución "a digito bajo" de las comisiones, mientras que Alvear ha señalado que se prevé un impacto limitado en el riesgo por la desaceleración económica.

González-Bueno ha explicado que la entidad augura un incremento de los costes de alrededor de un 4%, hasta alcanzar unos 3.000 millones de euros, en parte a causa del aumento de sueldos del 4,5% acordado en el convenio colectivo. Sobre la remuneración de los depósitos, ha apuntado que el primer objetivo será la reducción de comisiones para aumentar la satisfacción de los clientes, ya que es "lo que menos gusta". Ha dicho que el "depósito clásico y a plazo no es necesariamente la fórmula más atractiva" y que se están buscando fórmulas que sean, en sus palabras, más atractivas a través de depósitos garantizados.

Sobre la inflación

Alvear ha explicado que las previsiones de la entidad pasan por que la inflación alcance su pico durante este 2023 y que en 2024 empiece una "tendencia suave a la baja". "Somos optimistas con el 2024, no por una mayor subida de tipos si no porque una parte del libro se repreciará en 2024 y hay vientos de cola que seguirán empujando", ha destacado. Ha recordado que los bancos registraron las repreciaciones por el aumento de tipos de interés a partir de julio o agosto, por lo que se prevé que "buena parte del libro se reprecie este año".

Dividendo

Preguntado por el 'payout', González-Bueno ha explicado que el aumento hasta el 50% del beneficio se debe a que las perspectivas económicas han ido mejorando con el tiempo y que todas las predicciones "están claramente mejorando". Ha recordado los "sobresaltos" que ha sufrido la economía en los últimos años y que ese fue el motivo por en el que en su momento se anunció que sería por encima del 40%. Ha apuntado que las perspectivas actuales permite "ver con optimismo" 2023 y los siguientes años.