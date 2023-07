Banco Santander demanda al futuro Gobierno "reglas claras" para la banca

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha pedido al futuro nuevo Gobierno que "establezca unas reglas claras". Grisi ha admitido que es muy prematuro hablar sobre los deberes que las empresas podrían solicitar al nuevo Ejecutivo puesto que las elecciones fueron el pasado domingo. El consejero delegado ha insistido que "nosotros vamos a seguir trabajando para apoyar a las familias y empresas". En ese sentido, ha confirmado que "colaboraremos con cualquier Gobierno que esté al frente, como igual lo hacemos en todos los países, pero le pediríamos crecimiento económico, inversión privada y tener las reglas claras: cuánto más predecibles y aburridas sean, serán mejor para nosotros".

Banco Santander presentó un beneficio récord en el primer semestre, al reportar un beneficio neto de 5.241 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 7% con respecto a igual periodo de 2022 y pese al impuesto extraordinario al sector, que fue cargado en el primer trimestre. Sobre el impuesto y la posibilidad de que se convierta en permanente tras este resultados récord, Grisi ha recordado que "del beneficio que obtiene el banco, un tercio se destina a reinvertirlo en el negocio, otro tercio, a la remuneración a los accionistas y otro tercio al pago de impuestos". El banquero ha insistido en que "el impuesto al sector es discriminatorio, penaliza al sector y pagamos más que otras empresas". Como conclusión ha sentenciado que "un impuesto a la banca no es la mejor manera de ayudar a la economía".

El director financiero del Banco Santander, José Antonio García Cantera, se ha mostrado confiado con los resultados de los test de estrés, que este viernes serán publicados por la Autoridad Bancaria Europea. En ese sentido, ha recordado que tradicionalmente la entidad obtiene muy buenos resultados, siendo "el banco que menos capital destruye", por lo que espera que sigan en esa línea.

Depósitos y crédito hipotecario

La remuneración de los depósitos ha sido otro de los temas que ha centrado la rueda de prensa. Grisi, durante la rueda de prensa, ha señalado que se está acelerando en Reino Unido y en los Estados Unidos. No obstante, "no podemos decir que no estamos remunerando el ahorro, puesto que hay mucha competencia y el ejemplo más claro es que estamos pagando un 3,07% a seis meses a través de Openbank". García Cantera cree que el enfoque está un poco distorsionado y habría que ver el coste del crédito, cuyo coste en España es inferior a otros países como en Alemania, con igual riesgo.

El director financiero ha explicado que la demanda del crédito hipotecario está bajando por la subida de los tipos de interés, pero esto se traduce en que familias están repagando sus créditos anticipadamente, a razón de 300 millones de euros mensuales, es decir, ha multiplicado por cinco el pago de los créditos tanto de forma parcial o total. En cuanto al Código de Buenas Prácticas ha explicado que el banco ha recibido 33.000 solicitudes, pero ante la posibilidad de aprobar nuevas medidas de ayuda "tenemos que trabajar y estudiar y estamos analizando distintas situaciones".

De cara a la segunda parte del año, el banco espera mantener la velocidad de crucero en los resultados. De hecho, España vuelve a impulsar el resultado de la entidad, convirtiéndose en la primera región, algo que no pasaba desde 2009. Aún así, esperan que sigan impulsando los beneficios tanto España como México y en menor medida también Reino Unido y los Estados Unidos. Aunque el banco ha pichado en Brasil, por el incremento de costes y la inflación, una situación que esperan que se corrija en los próximos meses por una mayo sensibilidad.