El Banco Santander pone luz sobre su plan de recompra de hasta 841 millones

El Banco Santander ha remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los detalles del nuevo plan de recompra de acciones por un máximo de 841 millones de euros que anunció la pasada semana, tras eliminarse el veto impuesto por el Banco Central Europeo (BCE) a causa de la Covid-19. El montante del programa equivale al 20% del beneficio ordinario del grupo en el primer semestre de este año.

La entidad capitaneada por Ana Patricia Botín explica que el propósito del programa es reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas "en una reducción de capital que se espera someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2022". El banco cántabro tiene intención de ejecutarlo de modo que el precio medio máximo al que se adquieran acciones no exceda de 3,98 euros, importe que se corresponde con los recursos propios tangibles por acción (tangible book value per share) a 30 de junio de 2021.

El número máximo de acciones a adquirir en ejecución del mismo dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá del 9,7% del capital social del banco dado el precio mínimo de compra de 0,5 euros autorizado por la Junta General de Accionistas (correspondiente al valor nominal por acción). Asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de 3,2580 euros (correspondiente al precio de cierre de la acción del Banco en bolsa a cierre del 5 de octubre), el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 258.133.824 (es decir, el 1,49% del capital social del Banco).

El programa estará vigente hasta el 17 de diciembre

El programa se llevará a cabo desde hoy y hasta el 17 de diciembre de 2021. No obstante, el Banco se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia, alcanzara el importe monetario máximo o si concurriera alguna otra circunstancia que así lo aconsejara. Para su ejecución se ha designado a Morgan Stanley Europe SE como gestor del Programa, quien tomará de manera independiente las decisiones en cuanto al momento de compra. Las adquisiciones bajo el Programa de Recompra se efectuarán únicamente en centros de negociación localizados en España.

La entidad no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado de los siguientes: el precio de la última operación independiente, ola oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra. Y, en todo caso, no podrá ser superior en más de un 3% al importe de la última cotización por operaciones en el Mercado Continuo en que el Banco no actúe por cuenta propia. El Banco no podrá adquirir en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones del Banco en el centro de negociación donde se efectúe la compra. El volumen medio diario tendrá como base el volumen medio diario negociado en los veinte días hábiles anteriores a la fecha de cada compra.