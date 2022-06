Los bancos protegen sus balances con 1.000 millones por las cláusulas suelo

Las entidades españolas continúan blindadas frente al riesgo por las polémicas cláusulas suelo, un asunto que lleva generando controversia desde hace ya una década. El sector mantiene cerca de 1.000 millones de euros -datos a cierre de 2021- en provisiones para hacer frente a estos litigios mientras aguarda con cautela la decisión de la Justicia relacionada con una macrodemanda interpuesta por Adicae, que podría desencadenar una nueva oleada de reclamaciones ordenando la devolución de las cantidades cobradas en exceso como consecuencia de la aplicación de límites a la variación de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios.

El importe agregado corresponde a las dotaciones realizadas por Banco Sabadell, CaixaBank, Banco Santander, Unicaja Banco, Abanca, Kutxabank e Ibercaja. En realidad, el quebranto al que están expuestas es mucho mayor, si bien las entidades han preferido registrar solo esta cifra en su pasivo al entender que el escenario más adverso no es probable. El sector sigue convencido de que los pactos que limitan la variación de los tipos de interés son totalmente legales y solo algunos reconocen la posible falta de transparencia en el momento de la firma del contrato. Bankinter y BBVA presumen de no estar expuestas a este caso al "no haber aplicado nunca este tipo de cláusulas en sus hipotecas", según han asegurado a este periódico.

CaixaBank es la entidad que cuenta con la mayor cobertura para el riesgo asociado a cláusulas en virtud de las cuales el cliente firma pagar un interés mínimo con independencia de cuál sea el tipo de referencia aplicable: 625 millones de euros de euros e incluso ha desarrollado un equipo específico dedicado a esta materia. No obstante, desde la entidad señalan que de ese importe "se ha ido utilizando una parte para atender algunas reclamaciones", aunque no aclaran cuánto queda ahora y se remiten al informe que recoge las últimas cuentas anuales. En todo caso, considera que el riesgo derivado por los desembolsos que pudieran producirse por esta litigación está "razonablemente cubierto".

Le sigue Unicaja Banco, que tiene apartados 161 millones de euros para hacer frente a estas demandas. Durante el último año infló esta partida en 38 millones de euros como consecuencia de la fusión por absorción de Liberbank. Eso sí, la entidad andaluza ha reconocido recientemente que mantiene préstamos con esta cláusula cuyo principal representa un saldo vivo superior a los 762 millones de euros, el 1,4% de su cartera. El grupo confía en que el impacto de este asunto se irá reduciendo porque las demandas notificadas se han reducido a más de la mitad en los últimos ejercicios.

Por su parte, Banco Sabadell tiene provisionados 114 millones de euros por la posible devolución de las cantidades percibidas como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo, unos 29 millones de euros más que en el ejercicio precedente. La entidad capitaneada por César González-Bueno cree que en el hipotético peor escenario, en el que se contemplen potenciales reclamaciones adicionales, tanto a través de los procedimientos establecidos por la entidad de acuerdos extrajudiciales, como por la vía judicial, la máxima contingencia sería de 141 millones de euros.

Banco Santander llegó a construir una hucha de hasta casi 400 millones de euros debido a todos los préstamos ligados a los tipos limitativos heredados de Banco Popular, que ha ido utilizando prácticamente en su totalidad tras llegar a acuerdos con sus clientes sin la necesidad de abrir un proceso judicial. A pesar de todo el esfuerzo, la potencial pérdida residual asociada a procedimientos judiciales en curso se estima en 46 millones de euros que están cubiertos íntegramente con provisiones.

El vasco Kutxabank dispone de una cobertura para afrontar estos litigios de 23,34 millones de euros, aunque hace cinco años llegó a guardar 113 millones de euros. El importe actual lo ha calculado teniendo en consideración la evolución potencial del número de reclamaciones y demandas futuras, así como la probabilidad de que de las mismas resulte un desenlace desfavorable para el grupo. Sin embargo, en caso de que en todos los requerimientos previstos se fallara en contra de su actuación, el desembolso máximo estimado ascendería a unos 30 millones de euros.

De su lado, Ibercaja ha construido una bolsa con 10,2 millones de euros. En su caso, su riesgo potencial asciende en realidad a 73 millones de euros, correspondiente a 2.616 préstamos hipotecarios. El banco con sede en Zaragoza tiene en total 19.134 créditos con garantía inmobiliaria con cláusula suelo, con un saldo vivo de 1.017 millones de euros, aunque ha modificado mediante la firma de un pacto extrajudicial con el cliente unos 16.518 de ellos (944 millones de euros). Abanca solamente señala que tiene 3 millones de euros provisionados con motivo de la contingencia derivada de las cláusulas suelo.