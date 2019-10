Bankia cobrará hasta el 0,5% por guardar el dinero de sus clientes de banca privada

Bankia busca soluciones para poder hacer frente al permanente escenario de tipos de interés en negativo y, por eso, en los próximos meses empezará a cobrar el 0,5% por guardar el dinero de los clientes institucionales en su segmento de banca privada, según ha adelantado Bloomberg este martes. Fuentes oficiales de la entidad confirman la noticia pero precisan que, por el momento, el recargo solo se impondrá a los depósitos de las empresas.

El propio CEO de Bankia, José Sevilla, ya admitió durante la última presentación de resultados que la política monetaria ultralaxa del Banco Central Europeo (BCE) había obligado a la entidad a cobrar por los depósitos institucionales y de grandes empresas. Fue en este acto en el que Sevilla lanzó el 'profit warning' para confirmar que Bankia no alcanzaría el objetivo de beneficio de su plan estratégico 2018-2020, situado en 1.300 millones de euros a final del periodo.

Tal y como ha publicado este martes la agencia de noticias norteamericana, ahora Bankia ha ampliado el radio de acción y ha comenzado a remitir algunas cartas a sus clientes de banca privada advirtiendo de que en los próximos meses comenzará a cobrar hasta un 0,5% por sus depósitos. Este recargo, en cualquier caso, podría verse reducido en función de la vinculación que tenga cada cliente con la entidad, es decir, en función de la cantidad de productos que tenga contratados con Bankia.

En la actualidad es normal que las entidades cobren -o se planteen cobrar- a las grandes empresas por tomar su dinero, al igual que hace el BCE con los fondos de la banca. De hecho, las estadísticas oficiales del Banco de España muestran que la remuneración media de los depósitos a plazo a un año se sitúa en negativo, al menos, desde el pasado mes de enero.

A finales de septiembre, CaixaBank informó al mercado que estaba preparado para empezar a cobrar por 40.000 millones de euros en depósitos de empresas no operativos, o lo que es lo mismo, que representan excesos de tesorería y que no se utilizan para el pago a proveedores, nóminas o realizar cobros, es decir, que no vinculan al cliente con el banco y que no generan comisiones. Esta práctica permitiría al banco catalán obtener unos ingresos 'extra' de 200 millones de euros anuales si el gravamen a aplicar fuese del 0,5%.

Banco Santander también se está planteando empezar a cobrar por los depósitos de empresas no operativos como una medida para poder hacer frente al 'permanente' entorno de tipos de interés en mínimos históricos que impone el BCE. Banco Sabadell, fue más allá e incluso abrió la puerta a cobrar por los depósitos de clientes particulares, una práctica que ya se realiza en otros países, como por ejemplo, en Suiza.