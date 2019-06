Bankia se abre a rebajar sus objetivos de beneficio por el BCE y los tipos bajos

El entorno permanente de bajos tipos de interés y la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) aplique rebajas adicionales de los tipos de interés han obligado a Bankia a plantearse la posibilidad de rebajar los objetivos de beneficio de su Plan Estratégico 2018-2020, que contempla cerrar el próximo ejercicio con unas ganancias de 1.300 millones de euros.

Así lo ha indicado el presidente de la entidad nacionalizada, José Ignacio Goirigolzarri, durante su participación en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde, en cualquier caso, ha reiterado el compromiso de Bankia de repartir 2.500 millones de euros en dividendos durante los tres años de vigencia del plan. Para ello, el banco tiene previsto repartir entre los accionistas su exceso de capital por encima del 12%

"En cualquier entorno de tipos de interés se mantiene nuestro compromiso con los 2.500 millones de euros", ha afirmado el presidente de Bankia, que asegura que la entidad cuenta con "palancas" para alcanzarlo. Respecto al beneficio, no obstante, ha señalado que desde la cúpula de la entidad se está "evaluando" si cambiarlo o no. "La decisión no está tomada", ha dicho.

En este contexto, Goirigolzarri ha defendido que el Plan Estratégico no es simplemente "un número", sino que se trata de un conjunto de "actuaciones" y ha puesto en valor han conseguido adelantarse a la hoja de ruta prevista en lo referido a la integración con BMN, a la reducción de activos improductivos y a la generación de capital orgánico.