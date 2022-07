Bankinter analizará dar batalla si el impuesto a la banca se determina ilegal

"No se trata de dar batalla ni de arrimar el hombro", ha subrayado la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, en referencia al impuesto extraordinario que pretende aplicar el Gobierno al sector. Eso sí, ha asegurado que le parece "absolutamente injusto" y por ello se valorarán todas las posibilidades antes de tener que asumirlo. Todavía no se conoce ni un solo detalle técnico del 'hachazo fiscal', de modo que ahora lo importante es entender cómo lo van a hacer, si se puede y, sobre todo, si es legal hacerlo.

El banco 'naranja' ha indicado que si tiene que asumirlo lo hará, al igual que el resto del sector, pero en caso de tener resquicios legales para no hacerlo porque jurídicamente les asiste el Derecho lo pelearán. La CEO de Bankinter ha lamentado las pretensiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No entiende que se genere de manera innecesaria este nivel de incertidumbre, con medidas de este calado sin aviso previo, ni debate ni reflexión. "Esta medida puede provocar que los inversores den la espalda a nuestro sector y a nuestro país, y no son de bombín, sino personas que han adquirido la responsabilidad de velar por el dinero de todos", ha dicho. "La incertidumbre genera mucho daño y es difícil de revertir", ha remarcado.

El Gobierno pretende recaudar 1.500 millones de euros a través de un tributo temporal extraordinario sectorial que estará en vigor en 2023 y en 2024. El presidente Sánchez justificó esta imposición porque "se están beneficiando de las subidas de tipos", algo que no es compartido por ningún primer ejecutivo bancario. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha citado a los bancos, así como al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y los presidentes de la patronales, AEB y CECA, este viernes. La idea de la cartera dirigida por Nadia Calviño no es tratar principalmente el tema del impuesto, aunque las entidades dan por hecho que saldrán del encuentro con más luz al respecto. Ya preparan su reportorio para rebatir la imposición del nuevo impuesto.

"¿Qué tenemos que ver con la inflación?"

Para Bankinter, esta propuesta no tiene justificación económica alguna. El sector no solo es que no genere externalidades negativas, sino que además contribuye al desarrollo del país. Otro tema que le preocupa a Dancausa es que se hable de "dar un merecido a la banca". "Vende más la generación de odio entre los ciudadanos que buscar la concordia", ha lamentado la banquera, que se cuestiona el por qué se pone otra vez a la banca en el foco: "¿Qué tenemos que ver con la inflación? ¿Qué hemos hecho mal?". Pide mucha prudencia a quienes toman este tipo de decisiones y aconseja calibrar bien los daños a corto y largo plazo.

Aún sin saberse los detalles, Bankinter no tiene previsto por ahora cambiar sus perspectivas de negocio. Mantiene su plan de ganar 550 millones de euros en 2023. "Como no conocemos cómo nos va a afectar ni en qué cantidad, no renunciamos al beneficio objetivo y seguiremos trabajando para conseguirlo", ha dicho. Cuando se sepa cómo impacta, Bankinter estará ya en posición para analizar cómo compensar con otras partidas. Respecto a los depósitos, tampoco cree que vaya a afectar a la futura remuneración de este producto. Eso sí, ha recordado que la subida de tipos no se ha producido y por ahora no se plantean una subida de precios. Considera que tiene ya una oferta muy competitiva.