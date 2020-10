Dancausa rechaza cobrar a particulares y ve la acción del banco en los diez euros

Bankinter no cobrará a los particulares por sus depósitos. Así lo ha confirmado la consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, en la presentación de resultados del tercer trimestre que ha tenido lugar este mismo jueves. La banquera ha señalado que pese a que otras entidades ya han empezado a hacerlo, la suya no se lo ha planteado, pues "nos parece mal dar la liquidez y cobrar por el depósito". En este sentido, ha recordado que los fundamentales del banco son sólidos, lo que les permite llegar a esta determinación. Es por esto mismo que considera que la acción de la entidad está muy infravalorada en bolsa y ha animado a los inversores a entrar.

"Creo que es una magnífica oportunidad para que todo el mundo compre acciones del banco", ha admitido. A continuación ha recordado que en este momento Bankinter cotiza "en tres y medio" pero ha augurado que "llegaremos a nueve o a diez, seguro". Lo cierto es que, pese a los resultados presentados este jueves, los títulos del banco registran a media mañana una caída del 1,7%, lo que les sitúa en los 3,39 euros.

Recado a los políticos

Dancausa ha dejado un recado a los políticos sobre su gestión de la pandemia. "Yo no coincido para nada con las noticias de que es la sociedad la que no se está comportando bien", ha señalado. "Los políticos están demostrando una división que no corresponde con el momento que estamos viviendo", ha aseverado. "Tienen que ser capaces de estar unidos y sacar a España de la crisis", admitió.

Pese a ello, ha señalado que su opinión al respecto de la gestión de la pandemia no es relevante y ve preferible que se tome en cuenta los distintos indicadores de organismos nacionales e internacionales. Además, considera que es fundamental que todos actúen en la misma dirección.

Se autoexcluye de las quinielas de fusión

Dancausa también ha tenido hueco para hablar de fusiones, un proceso del que ha vuelto a autoexcluir a Bankinter. "Existe presión de los reguladores para la consolidación pero no nos sentimos afectados. Tenemos opción para seguir creciendo de forma orgánica", ha admitido. "Tenemos unos ratios de solvencia que nos dan mucha seguridad y confianza para afrontar tiempos difíciles".

Además, ha puesto el dedo en la llaga de las fusiones pasadas que no han salido como se esperaba para recordar que "las ventajas de las fusiones no siempre se cumplen", "algunos de los argumentos que utilizan quienes las recomiendan se ven en ocasiones refutados", ha señalado. Para ello, ha hecho un recorrido por los beneficios que siempre se mencionan a la hora de hablar de consolidación en el sector financiero, como la ganancia de eficiencia, que considera que "se puede ganar sin pasar por el trauma de una fusión".

En este mismo sentido, también ha apuntado a otro de los puntos claves de los procesos, escalar puestos en el ranking de entidades, algo que considera temporal. Pero el centro de la cuestión es la creación de entidades "más sólidas". "Cuando uno mira y echa la vista atrás ve que no siempre se cumple. Tiene que ser una ocasión excepcional para que compense los costes humanos", ha admitido. Por ello, ha recordado que "nunca hemos tenido ambición de ser los más grandes, sí de ser los más rentables".