Bankinter apuntala su magnetismo con los fondos de inversión internacionales

Bankinter causa fascinación entre los grandes fondos internacionales. Cuatro firmas extranjeras poseen participaciones significativas en su capital. BlackRock es el gran apoderado, que cuenta con una 'porción' en cada una de las grandes entidades españolas, pero al banco dirigido por María Dolores Dancausa se le unen otras que no tienen exposición en ninguno de sus competidores: Fidelity International, Millennium Group y Lazard Asset Management. La suma de todas las posiciones alcanza el 9,175%.

El fondo estadounidense que dirige Larry Fink ostenta una posición del 3,013%. A este nivel llegó a finales del pasado mes de septiembre, momento en el que se anotó el último de sus movimientos en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). BlackRock ha estado muy activo durante el verano y ha realizado hasta diez movimientos desde junio hasta ahora sobre el capital de Bankinter. Este dominio por su parte en la esfera financiera española se produce en un contexto en el que el sector está marcado por la baja rentabilidad debido a los mínimos tipos de interés, a la profunda transformación tecnológica y a la marcada competencia.

Lazard Asset Management ha adoptado una postura totalmente contraria a la de BlackRock. Su método para obtener ganancias consiste en mantenerse como accionista significativo en el corto y medio plazo. La firma con sede en el paraíso fiscal de las Islas Bermudas aterrizó sobre el capital del banco 'naranja' en diciembre de 2020 y desde entonces ha mantenido su estrategia sin ningún cambio, con un 3,032%. Su participación tiene actualmente un valor en el mercado de unos 141 millones de euros.

Las otras dos firmas sí que han reforzado sus apuestas durante esta misma semana. Fidelity International llegó el pasado mes de julio a Bankinter y tres meses después ha doblado su posición. Tomó tierra con un 1,069% y acaba de inyectar unos 46 millones de euros para sumar un 1% adicional, hasta el 2,109%. Millennium Group también ha dado pasos para tomar una posición mayor en Bankinter recientemente. Aunque ha sido uno pequeño, se constata que la entidad no pierde interés internacional. El fondo estadounidense cuenta ahora con un 1,021%.

El banco se puede alzar así como un ejemplo de atracción de inversión extranjera, fundamentalmente en el sector bancario. Esta posición que Bankinter ocupa se produce de forma paralela a las incesantes declaraciones de distintos portavoces del Gobierno, entre ellos la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para fomentar la llegada de dinero internacional sobre el tejido productivo español. El banco podría así servir como modelo a enaltecer por parte del Ejecutivo. Bankinter se ha revalorizado un 23% en Bolsa desde el pasado mes de junio, cuando aún recogía en su cotización el efecto de la escisión de Línea Directa.

Se da la circunstancia de que Dancausa no es precisamente la banquera más afable con el Gobierno. En sus intervenciones ante los medios de comunicación suele mandar mensajes claros y directos al Ejecutivo. En una de las últimas ruedas de prensa con motivo de la presentación de resultados del primer semestre de 2021, criticó a los triunfalistas y a los que tienen un optimismo desbordante. También reclamó no caer en la 'cultura del subsidio', que implicaría no asumir la responsabilidad de trabajar para salir de la crisis ante la llegada de los fondos europeos. Asimismo, comentó el desorbitado gasto público, el elevado nivel de déficit y la "ciertamente peligrosa" deuda pública.

Bankinter se anotó unas ganancias de 1.140,3 millones de euros durante el primer semestre de este año, que incluye una plusvalía después de impuestos de 895,7 millones procedente de la diferencia entre el valor contable de Línea Directa y la puesta a valor de mercado de esta compañía previa a su salida a Bolsa, que tuvo lugar el pasado 29 de abril. Sin tener en cuenta esa plusvalía, el beneficio neto del grupo se situó en 244,5 millones de euros, un 124,1% por encima del primer semestre de 2020. Esta cifra incluiría los 39,9 millones de beneficio neto generados por la filial aseguradora durante los cuatro meses que permaneció en el perímetro del banco.