Barceló abre el foco a nuevas ciudades para crecer en España tras la Covid-19

Más de 600 días después, Barceló sigue ajustando el golpe de la pandemia a sus hoteles. El grupo turístico afronta el próximo 2022 consciente de que la incertidumbre sobre su negocio no ha desaparecido y que el nivel de precios y ocupación de habitaciones no volverá con estabilidad a niveles previos a la crisis sanitaria hasta que todas las variantes estén controladas. Pese a todo, la compañía sigue pensando en rotar la cartera y establecerse en aquellas ciudades de España en las que todavía no ha aterrizado, con el objetivo de ser el operador más presente en el mercado nacional.

Estas ubicaciones son ciudades como "Zaragoza, Córdoba o Santander", según explica el consejero delegado para EMEA, Raúl González, en conversación con La Información. El ejecutivo reconoce que los precios de los establecimientos no se han ajustado lo previsto tras la crisis sanitaria, por lo que todavía no se han desatado grandes operaciones. El grupo hotelero, no obstante, sigue seguir creciendo en el mercado nacional, donde es la segunda gran compañía por número de habitaciones, solo superado por Meliá y por delante de Hotusa, NH y Riu.

La fórmula para crecer puede ser variada. El grupo opera mayormente hoteles bajo arrendamiento -trabaja con más de 50 propietarios distintos-, pero tampoco rehúye una operación que comporte entrar a gestionar un establecimiento adquiriendo un inmueble. En cualquier caso, las nuevas opciones de arrendamiento serán muy distintas a las establecidas antes de la crisis sanitaria. El grupo, al igual que el resto de operadores, se ha visto obligado a renegociar y llegar a acuerdos con sus caseros tras la caída de ingresos con motivo de las restricciones a la movilidad.

Sobre la posición de liquidez, González descarta acudir más a la banca tras haber duplicado su deuda financiera. Considera que el grupo ya ha explorado todas las opciones a través de 357 millones de préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Nos preparamos en 2020 para un escenario muy pesimista y poco probable", explica González. Recientemente, la compañía acordó con la banca renovar su programa de pagarés de 200 millones de euros en el mercado de capitales.

Las variantes amenazan

Aunque a mitad de año Simón Pedró Barceló, copresidente del grupo, sí se avanzó a poner fecha a la recuperación total, ahora González prefiere no hacerlo. Uno de los motivos ha sido la nueva variante ómicron, que ha frenado en seco la evolución en algunos países, volviendo a una situación marcada por las cancelaciones. Hasta entonces, en noviembre el crecimiento en ingresos era un 3% superior al mismo periodo de 2019.

Es una sensación compartida durante los últimos días en el sector. Así lo revelaba esta semana el último informe de la consultora Cushman & Wakefield para la Península Ibérica. En el trabajo se recoge que las previsiones más optimistas que se vaticinaron el pasado año sobre 2021 no se han cumplido, debido a los rebrotes y la continuidad de las restricciones para viajar. El año de vuelta a la vieja normalidad es 2023, según la mayoría de los encuestados, si bien se espera que en este 2022 se desarrolle como en los años prepandémicos en algunos destinos.

Hay que esperar a la evolución de los próximos meses, aunque las últimas novedades no son optimistas. Alemania, segundo mercado emisor para España, ha incluido a nuestro país como "territorio de alto riesgo", si bien la ministra de turismo, Reyes Maroto, ha pedido prudencia en un intento de mensaje para calmar las aguas. Por su parte, la patronal hotelera CEHAT ha afirmado que durante esta semana también se están resintiendo las reservas de los británicos, con caídas del 60% respecto al año anterior.