Barcelona fía al MWC la consolidación de los eventos en la nueva normalidad. 

El comisionado de Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Barcelona, Pau Solanilla, se muestra confiado en que la "primavera tecnológica" que está por venir en la capital catalana, ya consolidada, a su juicio, como "gran capital de la tecnología", marcará "el camino de la recuperación" tras la crisis de la Covid. En declaraciones a EFE, Solanilla pronostica que el Mobile World Congress (MWC) de 2022, que se celebrará entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, será un evento "potente" y "exitoso" al que meses después, entre el 10 y el 13 de mayo, le tomará el relevo el Integrated Systems Europe (ISE), una feria de lo audiovisual que se estrenará a pleno rendimiento este año en Barcelona tras una deslucida edición en 2021.

El MWC, aventura, mostrará "el camino de la recuperación" si bien todavía no alcanzará las cifras prepandemia, puesto que la sexta ola del virus, pese a que va menguando en España, sigue alterando el normal funcionamiento del mundo, con fuertes restricciones en Asia y América del Norte. Venimos de una edición de 2021 que fue "una heroicidad" y el congreso de 2022, al que sin duda se llega "en mejores condiciones" que el año pasado, debe ayudar a "visualizar el inicio del fin de la pandemia". "Tenemos dos de los congresos tecnológicos más importantes del mundo", celebra en este sentido Solanilla, quien destaca el "dinamismo" que generan estos eventos, que además "abren la puerta" a que otros de la talla de Alimentaria o el Smart City Congress sigan confiando en la capital catalana.

Con todo, el contrato con GSMA, la empresa organizadora del MWC, expira en 2024, pero desde el Ayuntamiento piden hablar del futuro del evento "con cierta tranquilidad y sin presión", esto es, una vez que haya tenido lugar esta edición. Con todo, Solanilla remarca que "el compromiso de GSMA con Barcelona es firme" y no se debe a "un tema económico" -la ciudad no puede hacer frente a "ofertas desorbitantes" de otras latitudes, señala- sino a que "los operadores quieren venir aquí".

"Percepción de que la ciudad ya no brilla tanto"

El también director de la Fundación Rafael Campalans, vinculada al PSC, llama asimismo a subir la "baja autoestima" que ha detectado en el ánimo de la ciudad durante los últimos años. No existe "decadencia", ha opinado, sino "una percepción de que la ciudad ya no brilla tanto", en parte debido a que el proceso independentista "ha hecho daño". Es cierto, a su juicio, que "en los últimos años ha habido cierta relajación", por lo que ahora toca "pisar el acelerador" y atraer eventos internacionales. Argumenta que muestras de esta voluntad pueden verse en el terreno deportivo, puesto que recientemente se ha anunciado que la Vuelta a España arrancará en 2023 desde Barcelona -no lo hacía desde 1962- o la selección española de fútbol jugará en el estadio de Cornellà-El Prat en marzo.

Nuevos eventos

En este sentido, Solanilla adelanta que en los próximos meses se anunciarán "dos o tres eventos más, no solo de carácter deportivo", y también asegura que el gobierno municipal busca atraer "grandes eventos que se trabajan a 8 o 10 años vista". "Volveremos a poner a Barcelona en el mapa internacional", pronostica, al tiempo que reclama trabajar desde el "consenso" para evitar polémicas como las que han rodeado al proyecto del Hermitage. Y apunta hacia las industrias creativas y la industria 4.0 como otros ámbitos en los que Barcelona debe pelear para ser referencia.