BBVA asegura que tiene oportunidades en el foco pero no se obliga a comprar. 

Tras presentar resultados, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha asegurado que el grupo siempre tiene "nuevas oportunidades en la mira", pero que no se siente obligado a utilizar el exceso de capital para comprar otro banco, pues de encontrar un proyecto razonable podría buscar ese capital en el mercado, "incluso si fuese un proyecto enorme". Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación de resultados del tercer trimestre, donde ha pedido reservar hasta el Investor Day, que se celebrará el 18 de noviembre, la discusión sobre qué hará BBVA con el exceso de capital.

El grupo ha recibido autorización del Banco Central Europeo (BCE) para iniciar una recompra de acciones de hasta el 10% de su capital, por un importe máximo de 3.500 millones de euros. La ratio CET1 pro forma de BBVA, descontando el importe máximo de 3.500 millones de euros, se situaría en el 13,18%.

"No hay nada nuevo, pensamos invertir ese capital en crecimiento rentable y en una mejor distribución, que es lo que estamos haciendo", ha apuntado. Sobre la posibilidad de llevar a cabo una fusión o adquisición, el consejero delegado ha reiterado que el banco no correlaciona el crecimiento inorgánico con el exceso de capital y no va a lanzarse a comprar una entidad solo por contar con dicho exceso.

"Si surge un proyecto que nos parezca razonable, les garantizo que, incluso si es un proyecto enorme, podemos buscar capital en el mercado, pero no sentimos ninguna presión por comprar simplemente porque tengamos ese capital. Siempre tenemos nuevas oportunidades en la mira, pero no nos sentimos obligados a utilizar el capital que tenemos", ha apostillado.

El modelo italiano puede extenderse a otros países

Sobre el aterrizaje de BBVA en Italia con una oferta para clientes minoristas 100% digital, el consejero delegado ha celebrado que, en solo una semana, las cifras de adquisición de nuevos clientes "están superando las expectativas" del grupo. Según ha relatado, BBVA eligió Italia para lanzar un banco totalmente digital por ser un país europeo de gran superficie y con crecimientos de doble dígito en transacciones de banca móvil, operaciones de comercio electrónico y crecimiento de transacciones digitales. "Además, hay un impulso en Italia para reducir el uso del metálico en el sistema y estamos convencidos de que es una tendencia que seguirá creciendo, de doble dígito a doble dígito alto", ha destacado Genç.

El consejero delegado ha explicado que el único objetivo que se ha marcado el equipo de Italia para el primer año es llegar a ser líderes en satisfacción de clientes. "Tenemos tiempo para ir luego creando escala, queremos que lo que se tenga, sea mejor que los demás. Si podemos conseguir eso, ya luego podremos seguir acelerando el crecimiento", ha señalado.

En esta línea, el directivo ha explicado que en, otros países, BBVA busca ser la entidad con mayor cuota de mercado por la importancia que tiene la escala. En el caso de Italia, al ser un banco totalmente digital, la estructura de costes es distinta, por lo que el grupo no necesita ser el líder del mercado en tamaño sino que su objetivo es "crear valor a largo plazo con una estructura de costes sobresaliente en comparación con los bancos tradicionales y con una propuesta de valor espectacular".

"Lo que queremos es ver que estamos creando valor en Italia antes de considerar cualquier otro país"

Preguntado sobre si contempla lanzar el modelo de Italia en algún otro país, el consejero delegado de BBVA ha respondido que "tal vez", pero ha asegurado que no tienen "ninguna prisa por hacerlo". "Lo que queremos es ver que estamos creando valor en Italia antes de considerar cualquier otro país, de momento todo el equipo está centrándose en el negocio de Italia para asegurarnos que el primer año llegamos a ser el mejor banco digital en Italia para los consumidores. Si logramos eso, empezaremos a pensar en otros", ha explicado.

El consejero delegado también ha descartado que el proyecto en Italia tenga un periodo de prueba. "Estamos ahí para quedarnos, pero queremos ver primero cómo nos va y los resultados que nos da la experiencia en ese país", ha señalado.