El peso de España rivalizará con el de México en BBVA si absorbe Banco Sabadell

Banco Sabadell guarda silencio tres días después de la oferta para fusionarse con BBVA a la espera de la reunión extraordinaria del consejo de administración. El segundo intento en menos de cuatro años para crear un gigante bancario ha pillado desprevenido al mercado ante el momento 'dulce' que atraviesa el sector, marcado por unos beneficios récord. Con valoraciones dispares entre los analistas acerca de la potencial unión, lo cierto es que de materializarse, daría un vuelco a la estructura de la entidad presidida por Carlos Torres. Hasta la fecha, México se ha erigido como el principal motor del grupo, del que depende más de la mitad de su cuenta de resultados. Algo que se matizaría si consigue absorber Banco Sabadell.

Tomando como referencia los datos del conjunto de 2023, en el que BBVA ganó por primera vez en su historia más de 8.000 millones, la actividad del banco se vio impulsada por el margen de intereses, que experimentó un crecimiento del 20%, hasta los 23.000 millones. De esta cifra, 11.054 millones proceden precisamente de México, mientras que en España éste ascendió a 5.620 millones. En cambio hay menos diferencia en las comisiones netas, que se elevan a 2.226 millones y 2.164 millones, respectivamente. Con la suma de los datos de Sabadell, de perfil más doméstico, el margen básico a nivel nacional, que engloba estas dos magnitudes, computaría un total de 12.384 millones, frente a los 13.280 millones cosechados por BBVA en México el año pasado.

Esto supone que registrando una actividad similar a la de 2023, la aportación del banco encabezado por César González-Bueno a BBVA ejercería de contrapeso al predominio del país azteca. Aunque la firma de origen catalana tiene presencia en esta región, su aportación es testimonial, ya que apenas aportaría poco más de 200 millones al citado margen. De salir adelante el plan gestado en La Vela, la representación de este mercado emergente sería más acotada, reequilibrando el peso de su actividad denominada en euros dentro del negocio.

Xavier Brun, responsable de renta variable de Trea AM, ve "sentido estratégico" al movimiento con el que ganaría tamaño dentro de la geografía española, a la par que reduciría las consecuencias derivadas del 'efecto divisa'. Cabe recordar que la depreciación de la lira turca ha dado más de un quebradero de cabeza a BBVA, que opera en Turquía a través de su filial Garanti. En este sentido, un informe de Jefferies calcula que el matrimonio le ayudaría a diluir la contribución de los países emergentes a las ganancias en más de diez puntos básicos, desde el 77% al 66%.

Por el contrario, ganaría exposición en Reino Unido, donde hasta la fecha cuenta con un equipo de banca de inversión y una oficina de representación, al que se añade su participación en el neobanco Atom Bank. Banco Sabadell le abriría la puerta a explotar la banca minorista a través de TSB, razón por la que la citada casa de análisis ve con buenos ojos la operación, con la que sacaría partido a esta franquicia, ahora que ha empezado a enderezar su situación, logrando abandonar las pérdidas. A grandes rasgos, considera que las sinergias tendrían un impacto positivo en términos de capital, al no haber alcanzado Sabadell su valor en libros.

Por su parte, Fitch, explica que más allá de los números, la absorción no generará una mayor consolidación a corto plazo en un contexto de elevados tipos de interés y de "favorables" previsiones económicas para España. "Los bancos de menor tamaño afrontan unas perspectivas de ganancias bastante buenas en las que se beneficiarán de una mejora en la calidad de los activos y no tienen la presión de impulsar la rentabilidad a través de fusiones", esgrimen. Así, destacan que si las negociaciones no llegaran a fraguar, no prevén implicaciones crediticias negativas.

En estos momentos todo depende de la respuesta del consejo que preside Josep Oliu. La oferta inicial, que valora Banco Sabadell por encima de los 12.000 millones, plantea una canje de acciones de 1 título por 4,83 de la entidad absorbida, propuesta que para la subdirectora de análisis de GVC Gaesco, Marisa Mazo, es "jugosa, pero con matices". "Si analizas todos los datos en volúmenes, activos ponderados por riesgo, etc., la fusión aporta más del 16% que darían de control a Sabadell", apunta, para enfatizar en que si bien es un "precio justo, da margen de mejora".