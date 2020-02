Torres no teme el sumario de Villarejo: "Es imposible que tenga algo que ver"

"Puedo decir que no hay ninguna posibilidad de que yo tenga que ver con estos asuntos". Así de contundente ha contestado Carlos Torres, el actual presidente de BBVA, cuando le han preguntado si teme que el inminente levantamiento del secreto de sumario del 'caso Villarejo' le salpique a él o a alguno de los consejeros que actualmente forman parte del consejo de administración del banco.

De este modo, Torres defiende su inocencia y la del banco y reta a la Audiencia Nacional a levantar ya el secreto de las pesquisas. "Cuanto antes mejor". En este sentido, el dirigente se ha mostrado "tranquilo" sobre el futuro impacto que puede tener la decisión judicial en la reputación del banco. Tampoco teme que vaya a enturbiar la Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo mes de marzo y cuya convocatoria, en la que se conocerán los nuevos consejeros del banco, llegará en los próximos días.

"Queremos que se esclarezcan los hechos y cuanto antes llegue ese esclarecimiento mejor. Una vez que se levante el secreto estaremos más cerca de que acabe la investigación judicial, que es lo que realmente importa. The sooner the better", ha dicho Torres, que ha terminado la frase en inglés para expresar que cuanto antes acabe el proceso, mejor para los intereses de BBVA. "Estamos tranquilos con lo que conocemos y defendemos la falta de responsabilidad del banco", ha apostillado.

Ya no defiende a su antecesor

En la rueda de prensa de celebración de los resultados, Torres ha evitado ratificar las declaraciones que hizo hace un año sobre su antecesor en el cargo Francisco González -cuando señaló que fue un referente y un guía para él- y ha evitado hacer cualquier tipo de comentario. Tampoco ha aclarado si la dimisión el expresidente es temporal o definitiva.

"Me vais a permitir que sobre esta cuestión y todas las que tengan que ver con personas no haga declaraciones porque hay un proceso judicial en marcha", ha dicho Torres en otra rueda de prensa que ha estado prácticamente monopolizada por la vinculación del banco con Cenyt, el entramado empresarial del excomisario.

Respecto a la petición del forensic por parte del BCE a la Audiencia Nacional, Torres ha precisado que el supervisor se dirigió al banco en julio para obtener la información, pero que se le dijo que no al estar el caso bajo secreto, por lo que el organismo finalmente se dirigió al juzgado.

Sobre gobernanza, ha defendido el "robusto" modelo de control interno y gobernanza del banco que está "sujeto a una mejora continua" que se está revisando y que se adaptará a las nuevas mejoras que surjan en el futuro. Más allá del caso Villarejo, Torres ha resaltado que ha sido un año "espectacular" y que la mejor noticia ha sido la llegada del consejero delegado, Onur Genç. "Lo mejor que ha pasado en 2019 ha sido nuestro consejero delegado, que ha demostrado que es un CEO espectacular, un gestor de primera".

Potencial de crecimiento en EEUU

Durante el primer año de Torres en la presidencia, BBVA se ha anotado un beneficio de 3.512 millones de euros, lo que representa una caída del 35% de las ganancias, como consecuencia del ajuste en Estados Unidos y de la ausencia de la plusvalía por la venta del negocio en Chile en 2018. Sin extraordinarios, el resultado atribuido fue de 4.830 millones, un 2,7% más, y el dato más elevado desde 2009.

De cara a 2020, Torres ha señalado que tiene un "enorme potencial" de crecimiento en EEUU y Genç ha informado de que en España descarta realizar cualquier ERE y que seguirá el ajuste de plantilla mediante prejubilaciones. El ritmo de reducción de oficinas se mantendrá estable y se prevé el cierre de unas 150 o 160 sucursales en el año. Eso sí, dejan la puerta a fusiones aunque el foco está puesto en el crecimiento orgánico. "Analizaremos las oportunidades que surjan", ha dicho el número dos de Torres.