¿Venderá BBVA su parte de DCN? Coloca al frente a un experto en participadas

Nuevo presidente en Distrito Castellana Norte. Álvaro Aresti, un directivo de BBVA, ha sido designado por la compañía encargada del proyecto de urbanización de Madrid Nuevo Norte -antigua Operación Chamartín- como máximo ejecutivo de la entidad tras el cese de Antonio Béjar. Pero Aresti no es solo un histórico del banco. Según señalan fuentes financieras, se trata de un importante experto en la gestión de participadas, por lo que su papel en DCN es crucial a partir de ahora.

Con el proyecto ya aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, ahora queda por resolver una cuestión que lleva muchos años en el aire. ¿Venderá BBVA su participación en el proyecto inmobiliario? A día de hoy, la entidad bancaria imputada como persona jurídica en el seno del Caso Villarejo, cuenta con poco más del 75% de la compañía -a través de Inverahorro SL-, mientras que el 24% restante pertenece a Constructora San José, en manos de Jacinto Rey, a través de Comercial Udra.

Durante años se ha especulado con la posibilidad de que la entidad bancaria se deshiciese de una parte de su participación. Ahora, la llegada de Álvaro Aresti no parece calmar estos rumores, sino todo lo contrario. El nuevo presidente de DCN es un experto en participadas, además de un perfil de banca mayorista y gestión institucional.

Hasta este momento la participación de la entidad parecía difícilmente 'colocable' a un inversor al no haber una aprobación del proyecto. En cambio, tras la luz verde definitiva del Ayuntamiento de Madrid, el camino parece haberse allanado y la entrada de Aresti en la compañía iría en esa dirección. Pese a todo ello, fuentes financieras señalan que no creen una salida total si no una entrada de inversores que permita una división del capital.

El nuevo máximo directivo de DCN lleva desde 1986 en la entidad bancaria donde era responsable de Global Client Coverage & Corporate Finance hasta el pasado mes de mayo. Su gran trayectoria en la entidad también le ha llevado a tocar, de cierta forma, el sector inmobiliario a través de algunas de sus participadas, tal y como señalan las mismas fuentes a La Información, pero no tan de lleno como tendrá que hacerlo a partir de ahora.

¿Quién le ha elegido?

El nuevo presidente de la compañía ha sido nombrado, como es lógico, por el consejo de administración de Distrito Castellana Norte. Más allá de que se trate de un hombre de dentro de BBVA, la división actual de los miembros de este órgano hace sospechar que la decisión ha recaído en la entidad bancaria.

En concreto, el consejo de administración está formado por Francisco Esteve Romero, José Carlos López Alvarez, Cesáreo Rey-Baltar Oramas, Enrique Migoya Peláez y José Manuel García Crespo, todos ellos vinculados a la entidad que capitanea Carlos Torres Vila. Además, por parte de San José estarían Pedro-Pérez Fernández de la Puente y Francisco Javier Alonso López. Es decir, seis consejeros por parte del banco y dos por parte de la constructora.