BBVA teme que el beneficio de Garanti se estanque por segundo año en 2023

La apuesta de BBVA por Garanti no termina de dar sus frutos. La filial turca del segundo banco más importe en España contribuyó al resultado de récord de la entidad con solo 509 millones de euros. La actividad de Garanti se vio muy afectada por la hiperinflación en el país. Sin embargo, las perspectivas para 2023 no implican una mejora, ya que para este año, el banco espera que la aportación sea similar a la de del ejercicio pasado. Los analistas también creen que el deterioro de su división terminará afectando al Grupo, lo que llevaría al banco elevar un 15% su coste de riesgo en 2024.

Este resultado de 509 millones de euros logrado en 2022 supuso una caída del 31% con respecto a los 740 millones de euros de 2021. Además, cabe destacar que en ese año, el beneficio de Garanti había experimentado una fuerte subida del 71,4%, En cuanto al margen de intereses se situó en los 2.370 millones de euros, un 11,2% más, mientras que para 2022 esta partida ascendió en los 3.217 millones de euros. Desde la entidad no se aventuran a realizar grandes predicciones como consecuencia de la alta incertidumbre. De cerrar Garanti con un beneficio en torno a los 500 millones significa que la contribución de la filial turca al grupo, a pesar de ser positiva, permanecería estancada, después de que se haya deteriorado el ejercicio pasado.

La clave para que Turquía sea capaz de generar 500 millones de euros en beneficios estaría en la caída de la inflación y aquí los analistas de Bloomberg Intelligence se muestran optimistas, ya que consideran que el banco podría alcanzar ese resultado este año (que es un 14% más de lo que esperan el resto de analistas) si se dan una serie de circunstancias. Para empezar que las pérdidas netas de la posición monetaria menos los ingresos de los vinculadores del IPC se reduzcan a la mitad en 2023 frente a los 833 millones de euros en 2022, a medida que cae la inflación (las estimaciones compiladas de Bloomberg indican un 44% este año).

“Suponiendo un crecimiento de los ingresos netos por intereses del 30%, una expansión de los ingresos por comisiones del 50%, una duplicación de los gastos operativos y un coste del riesgo de unos 120 puntos básicos, nuestros cálculos muestran que la unidad turca de BBVA podría generar más de 500 millones de euros de beneficios en 2023", insisten.

Estas estimaciones se producen después de que BBVA hubiera reforzado su apuesta por Garanti, tras haber aumentado su participación en el banco durante el año pasado. El banco que preside Carlos Torres incrementó su participación en el banco hasta el 86% en la primavera de 2022, aunque para ello tuvo que mejorar el precio de su OPA, en un 23%, ya que en un principio no había logrado atraer a los suficientes accionistas de la entidad. En total, la inversión de BBVA en el país asciende a 9.000 millones de euros.

Además, las estimaciones realizadas por los expertos de Bloomberg son posteriores al terrible terremoto que ha afectado a Turquía y Siria , por lo que vendrían a confirmar lo que se ha dicho desde la entidad: el seísmo no afectará de manera importante a la inversión del banco en el país, ya que la exposición del banco a las zonas afectadas no es significativa.

México, capaz de compensar la hiperinflación

Sin embargo, a pesar de que la apuesta de BBVA por Turquía no termina de dar sus frutos, distinta suerte corre México. No solo porque lideró la contribución del beneficio de la entidad para 2022, con algo más de 4.000 millones de euros, si no que las perspectivas para 2023 son optimistas. BBVA espera que el crecimiento del crédito sea de doble dígito, mientras que el incremento del margen de intereses sería en torno al 15%, por encima de esta mejora, explica la entidad.

Precisamente los expertos de Bloomberg Intelligence destacan el lado positivo de México, donde esperan que la mejora del margen de intereses sea suficiente para compensar la hiperinflación turca. “La unidad de BBVA en México ha superado constantemente las expectativas de los analistas en cuanto a ingresos y utilidad neta en los últimos siete trimestres, y creemos que eso podría continuar en 2023 a pesar de las significativas mejoras en las estimaciones”, añade el documento. . Las estimaciones de beneficios netos podrían aumentar en unos 340 millones de euros (un 8% más), además del aumento del 23 % desde finales de septiembre. A modo de conclusión, insisten que esta mejora podría reducir el riesgo de Turquía.