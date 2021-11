BBVA abre la puerta a una fusión con Sabadell: "Veremos que nos depara". 

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha dejado la puerta abierta a que el banco participe en un proceso de fusión con otra entidad española en el futuro, incluida Sabadell, en línea con su enfoque de analizar cualquier posible operación que genere valor para los accionistas.

En el marco del Investor Day, en el que el banco ha presentado los objetivos concretos y la hoja de ruta a seguir por la compañía, el directivo ha dado esta respuesta a los analistas sobre posibles operaciones de tal envergadura más adelante. La cita tiene lugar la misma semana en la que BBVA ha anunciado que lanzará una oferta de adquisición de acciones (OPA) por el 50,15% que no controla sobre Garanti BBVA, una operación que, a juicio de los expertos, enfriaba la posibilidad de que se reanudasen las conversaciones para una potencial fusión con Banco Sabadell.

Esto no ha impedido que el presidente del banco haya avanzado no descartar volver a analizar esta u otra operación en el mercado español, al señalar que BBVA analiza "todas y cada de las oportunidades de crecimiento orgánico conforme las va viendo". "Respecto a Sabadell, ya saben que estuvimos en conversaciones con ellos y que las tuvimos que suspender porque no alcanzamos un acuerdo sobre los términos de la operación. Veremos qué nos depara el futuro", ha dicho Torres al ser preguntado precisamente por una posible operación corporativa con Banco Sabadell.

El directivo ha reconocido que la nueva ronda de consolidación en el sector bancario español quizá sea de menor grado, debido a que recientemente se han producido dos procesos de fusión y varias reestructuraciones de entidades a nivel de interno. En otros mercados, ha asegurado que BBVA analizará las oportunidades que surjan "si tienen sentido" y ha puesto en valor que el aterrizaje en Italia con una oferta de banca totalmente digital es otra vía de crecimiento para entrar en nuevas geografías sin tener que acometer una fusión o adquisición.

En esta línea, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha reconocido que el modelo italiano podría extenderse a otros países en el futuro, pero ha asegurado que el banco todavía no ha decidido a cuáles y todo dependerá el éxito de la operación en Italia, que por el momento ha logrado en un mes el objetivo que el grupo se marcó para un plazo de dos meses y medio. "Es prematuro decir algo. No nos queremos comprometer con otros mercados por el momento", ha explicado.

Duplicar el número de nuevos clientes

El citado encuentro también ha contado con la participación del responsable de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, quien ha avanzado que el banco prevé captar 3,6 millones de nuevos clientes en los próximos tres años, lo que supone duplicar el ritmo anual de captación de los últimos cinco años. A este respecto, se ha mostrado orgulloso del comportamiento de BBVA en España en los últimos cinco años y ha desgranado las prioridades del banco hasta 2024.

Entre los hitos más importantes alcanzados en los últimos años, Belausteguigoitia ha apuntado al crecimiento registrado en el número de clientes, con un récord de nuevos usuarios en 2021. El 50% de los nuevos clientes ya procede de canales digitales y el 70% se vincula en menos de seis meses. Según ha destacado, BBVA es el banco que ha captado más clientes nuevos en España (535.000 hasta septiembre, un 54% más). "En el año 2021 nuestra cuota de captación de clientes está muy por encima de nuestra cuota natural actual de mercado", ha asegurado.

Otro aspecto que seguirá marcando la estrategia de crecimiento a futuro de BBVA en España es la asignación rentable de capital. Según ha señalado el directivo, la entidad priorizará el uso del capital en los productos más rentables, como financiación consumo, pymes y empresas. Además, BBVA se ha marcado el objetivo en España de que más del 80% de las ventas sean por canales digitales en 2024, frente al 65% actual. El responsable de BBVA España también ha recordado que el banco ha dado grandes pasos para ayudar a los clientes en la transición ecológica, con el desarrollo de soluciones sostenibles para empresas y particulares, como el cálculo de la huella de carbono, entre otras. "BBVA se ha situado como un jugador de referencia en la industria y tiene como objetivo crecer más allá de nuestra cuota natural de mercado y crear valor con alianzas con terceros", ha destacado.