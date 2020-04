BBVA crea una 'joint venture' con Allianz para la comercialización de seguros

BBVA ha alcanzado un acuerdo con Allianz para la creación de una alianza de bancaseguros con el objeto de desarrollar el negocio de seguros de no vida en España, excluyendo el ramo de salud, tal y como ha notificado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La materialización de la Operación se realizará mediante la constitución por parte de BBVA Seguros, S.A., de Seguros y Reaseguros de una sociedad aseguradora de nueva creación a la que aportará los activos y pasivos asociados al negocio de seguros de no vida titularidad de BBVA Seguros.

En el cierre de la operación, se firmará, entre otros, un contrato de distribución de 15 años de duración en virtud del cual BBVA distribuirá en España, y de manera exclusiva, los productos de seguros de no vida de la sociedad (excluyendo el ramo de salud) en los términos y condiciones establecidos en dicho contrato.

Asimismo, en la fecha de cierre de la operación, BBVA Seguros transmitirá la mitad más una de las acciones de la Sociedad a Allianz por un precio fijo inicial de aproximadamente 277 millones de euros que se ajusta en función de la variación de patrimonio neto de la Sociedad entre la fecha de firma y la fecha de cierre. Adicionalmente al precio fijo, Allianz abonará, en su caso, a BBVA Seguros un precio variable de hasta 100 millones de euros en función de la consecución de determinados objetivos de negocio y de determinados hitos previstos en el plan de integración acordado por las partes.

Sin tener en cuenta la parte variable del precio, se estima que la operación supondrá un resultado positivo neto de impuestos de aproximadamente 300 millones de euros y un impacto positivo en el CET1 fully loaded de BBVA de aproximadamente 7 puntos básicos. El cierre de la Operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes, tal y como ha confirmado la propia entidad a la CNMV.

Con un ingreso por primas de seguros de no vida de 2.387 millones de euros en 2019, Allianz Seguros se sitúa entre las tres principales aseguradoras de propiedad y accidentes en España. "Estamos convencidos de que la alianza estratégica con Allianz anunciada hoy reforzará la estrategia de BBVA, pues está plenamente alineada con una de nuestras prioridades: mejorar la salud financiera de nuestros clientes. Colaborar con una aseguradora líder como Allianz permitirá ofrecer a los clientes de BBVA en España una oferta de productos más amplia e innovadora", afirma Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

"Nuestro foco estratégico es muy similar y nuestra colaboración para crear una de las mayores alianzas de bancaseguros en no vida, incluyendo el foco en soluciones digitales, nos llevará a un éxito conjunto", señala Oliver Bäte, CEO of Allianz SE. "Estamos satisfechos de que BBVA nos haya elegido como el mejor proveedor para dar soluciones a sus clientes", reitera. "BBVA cuenta con ventajas competitivas claves para el negocio de seguros no vida como son el conocimiento del cliente y la capacidad de distribución a través de canales físicos y digitales. Por su parte, Allianz cuenta con un claro liderazgo internacional en capacidades de innovación y desarrollo de producto en seguros”, sostiene Peio Belausteguigoitia, responsable de BBVA en España.