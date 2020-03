El 'proxy' español rechaza aumentar los límites salariales en la cúpula de BBVA

Los 'proxy advisors' ya preparan las juntas del sector financiero que comenzarán a celebrarse la próxima semana. La primera en llegar será la de BBVA y los asesores de voto ya han enviado sus recomendaciones a los accionistas de cara a la reunión anual. En concreto, Corporance, el único 'proxy' español integrado en el consorcio europeo EGCS, recomienda votar en contra de cuatro de los trece puntos que serán sometidos a la opinión de los accionistas. En concreto, se trata de aquellos que tienen que ver con el informe de remuneraciones de la cúpula, el aumento del límite del variable de estos salarios y el nombramiento y reelección de dos consejeros externos.

​La junta general del BBVA está convocada para los próximos días 13 y 14 en primera y segunda convocatoria respectivamente. La asamblea anual que tendrá lugar en Bilbao vuelve a estar condicionada, como ya ocurriera el pasado año, por el caso Villarejo. En 2019, la reunión con los accionistas fue aprovechada por el banco para anunciar oficialmente la salida definitiva de la entidad del antiguo presidente, Francisco González, quien comunicó la renuncia temporal de los cargos honoríficos que ostentaba en el banco en una carta a su sucesor y actual máximo responsable del BBVA, Carlos Torres. Este año, la situación no parece tan acuciante, pero el proceso judicial que afecta a la institución supone una amenaza latente que puede exacerbar los ánimos de los accionistas más hostiles a la actual dirección del BBVA.

Los puntos más importantes que tendrán que aprobar los accionistas y que han sido analizados en el informe del citado 'proxy' son los que tienen que ver directamente con la remuneración de los altos cargos y consejeros del BBVA. El primero sobre el que recomiendan votar en negativo es la 'aprobación del nivel máximo de la remuneración variable de hasta el 200% del componente fijo', permitida por los reguladores bancarios y que debe ser renovada. El asesor de voto señala que, pese a que esto se encuentra en línea con sus guías, "tenemos serias preocupaciones por la elevada remuneración fija del Consejero Delegado (2.179.000 euros) y del Presidente Ejecutivo (2.453.000 euros)", que son las que sirven de base para el cálculo de los componentes variables, ya que se encuentran "muy por encima" de la mediana de 1,3 millones en los bancos europeos y de 1,2 millones de euros en las grandes empresas españolas. Por lo tanto, recomendamos la oposición.

El otro punto que tiene directamente que ver con las remuneraciones es el voto consultivo del informe anual de remuneraciones de la entidad. Esta decisión, que no será vinculante, se toma en función del informe presentado hace unos días en la CNMV y que no revela los criterios no financieros individuales utilizados para calcular el 30% de la bonificación del presidente ejecutivo. Es precisamente este hecho el que motiva la oposición del 'proxy'. "Nos preocupa seriamente la elevadísima remuneración fija del Presidente ejecutivo y del Director General, que se utiliza como base para el cálculo de los componentes variables".

Además, pone el foco en las contribuciones a la pensión del Presidente ejecutivo, que superan significativamente nuestro límite de voto del 30% del salario base. Si se tiene en cuenta también la preocupación por la remuneración de los directores no ejecutivos, una media de 415.960 euros, incluidas las acciones y los beneficios, y de 597.550 euros para el Director Principal Independiente, "recomendamos la oposición", confirma.

De acuerdo con el orden del día que ha facilitado la propia entidad financiera, el primer punto al que recomiendan oponerse es a la reelección de Susana Rodríguez Vidarte como externa. La exdecana de la Universidad de Deusto llegó a BBVA en mayo de 2002, por lo que supera el límite máximo de doce años que establece el buen gobierno corporativo. Más allá de esto, el informe de ECGS señala que "tenemos serias preocupaciones por la excesiva remuneración (más de 500.000 euros incluyendo las acciones concedidas) de tres consejeros que son considerados como independientes".

El segundo punto es el que tiene que ver con el nombramiento de Carlos Vicente Salazar Lomelín como consejero externo. El informe señala que Salazar Lomelín ha formado parte de compañías del grupo BBVA en México desde 2005 y que, por tanto, no es independiente. Del mismo modo, repiten el mismo argumento que en el caso de Rodríguez Vidarte con respecto a los niveles salariales.

Primera vez que se regulan los proxys

El nuevo anteproyecto de ley de implicación de accionistas a largo plazo en sociedades de capital que fue aprobado por el consejo de ministros el pasado martes incluye la primera regulación en España a los 'proxy advisors' o asesores de voto. Estas entidades han adquirido gran relevancia en nuestro país en los últimos años gracias a la obligación de que los inversores institucionales ejerzan diligentemente los derechos económicos y políticos asociados a sus inversiones.

El anteproyecto al que ha tenido acceso La Información señala que "su regulación podría realizarse a través de la modificación de diversas leyes". Sin embargo, señalan que su regulación parece más apropiada en la Ley del Mercado de Valores, ya que las obligaciones que se les imponen son de transparencia y no afectan al contrato de la sociedad. Además, la información básica de la que se sirven para elaborar sus recomendaciones es la información periódica regulada en la normativa bursátil.