BBVA no da la espalda a una fusión y su equipo de M&A rastrea todo el mercado

En España o en el extranjero. BBVA quiere utilizar el elevado exceso de capital del que dispone para crecer de forma rentable. Su intención es dirigir este dinero hacia su expansión orgánica, pero también está totalmente abierto a participar en una operación de consolidación. El equipo de M&A del grupo, formado por unos 25 profesionales muy cualificados, analiza minuciosamente el mercado a nivel global en búsqueda de oportunidades de inversión. No obstante, el consejero delegado de la entidad, Onur Genç, ha asegurado que por el momento no hay nada tangible.

Durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados de los nueve primeros meses de 2021, Genç ha subrayado que el grupo por supuesto no está cerrado a nada, siempre y cuando el proyecto tenga sentido. De hecho, aunque no tuviera el exceso de capital actual, mantendría su posición en lo que respecta a la valoración de oportunidades, ya que cree que no tiene correlación esta situación en la que se encuentra ahora para lanzarse a comprar. "Si el proyecto es bueno, el capital se consigue", ha dicho.

Sin embargo, tras la venta de su filial de Estados Unidos el grupo tiene un exceso de capital que tiene que ser utilizado. Ni siquiera se siente cómodo operando de esta forma. Por ello, tratará de buscar la forma de crecer de manera rentable con este dinero. Si no consigue absorber todo con esta fórmula, en unos dos o tres años valorará retribuir a los accionistas con otras formas de remuneración. El grupo acaba de recibir el visto bueno por parte del Banco Central Europeo (BCE) para poner en marcha su gran recompra de acciones, la más importante de una entidad europea en el Viejo Continente hasta ahora. También repartió un dividendo en efectivo este mes de octubre, tras el levantamiento del veto que imponía el regulador.

BBVA ya tiene autorización para su mega plan de recompra de acciones de hasta el 10% de su capital, por un importe máximo de 3.500 millones de euros. Tras su puesta en marcha, seguirá teniendo mucho capital. Además, cada trimestre genera adicional, unos 31 puntos básicos, y la cifra sigue creciendo. La entidad capitaneada por Carlos Torres ha registrado un beneficio neto de 3.311 millones de euros de enero a septiembre, frente a las pérdidas de 15 millones de euros con las que selló el mismo periodo del año pasado.