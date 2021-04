Las nuevas comisiones del BBVA: requisitos para ahorrar hasta 160 euros

BBVA ha modificado las condiciones de su cuenta nómina, la Cuenta Va Contigo. Hasta la fecha, la entidad cobraba hasta 100 euros anuales a las personas que no cumpliesen los requisitos de su cuenta. Ahora, BBVA ha notificado que, a partir del 15 de junio de 2021, su política de cobros experimentará una serie de cambios.

En primer lugar, las comisiones se elevarán y pasarán a costar hasta 160 euros, lo que implica una subida de 60 euros anuales. Además, el cobro de comisiones dejará de ser anual y pasará a ser trimestral, lo que implica un pago de hasta 40 euros cada tres meses. Los cobros se producirán respectivamente el día 15 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

No obstante, a pesar del aumento de las comisiones de mantenimiento de su cuenta, BBVA ha notificado que retirará la comisión de administración y, además, sufrirá una pequeña modificación en sus requisitos. En caso de no poder cumplir con los requisitos, desde el comparador financiero HelpMyCash.com confirman que todavía existen en el mercado cuentas sin comisiones con pocos o apenas requisitos.

¿Cuáles son los cambios que tendrá la Cuenta Va Contigo?

Hasta la fecha, la Cuenta Va Contigo ofrece a sus titulares la posibilidad de escoger una opción de entre cuatro posibilidades para no tener que pagar comisiones. El requisito que se ve afectado es el de mantener 1.000 acciones de BBVA. A partir del 15 de junio, el banco exigirá que se posean 4.000 acciones como mínimo para no tener que pagar 40 euros al trimestre (que ascenderían hasta los 160 euros al año).

El resto de los requisitos seguirán igual. Por ejemplo, aquellos que hayan escogido la opción de domiciliar ingresos en la cuenta en materia de nómina de al menos 800 euros o una pensión o prestación de como mínimo 300 euros se librarán de las comisiones. Otra de las cuatro opciones consiste en disponer de ingresos en la cuenta (transferencias o cheques) que superen los 2.500 euros al trimestre. Este requisito tampoco se verá alterado y aquellos que lo cumplan no tendrán que pagar comisiones.

En último lugar, BBVA ofrece la posibilidad de eximir a sus titulares de los costes de la cuenta si disponen de productos financieros de BBVA por un valor de 25.000 euros, como planes de pensiones, fondos de inversión, entre otros. Este requisito tampoco cambia.

¿Qué alternativas tengo si no quiero seguir en BBVA?

ING, por su parte, ofrece una cuenta online sin costes y sin vinculaciones obligatorias: la Cuenta Nómina. Esta cuenta no tendrá comisiones independientemente de si se tienen ingresos domiciliados o no y, además, el banco emitirá una tarjeta de débito y otra de crédito gratis con la contratación de esta cuenta. Si bien la domiciliación de ingresos no es obligatoria, el hecho de hacerlo (o de recibir transferencias de al menos 700 euros al mes) nos otorgará acceso a ventajas exclusivas como dos días de descubierto gratis o hasta descuentos en gasolina

Liberbank también ofrece una cuenta completamente online y gratuita, la Cuenta Online Sin. Esta cuenta exclusiva para nuevos clientes vendrá acompañada por una tarjeta de débito sin coste. Además, desde HelpMyCash confirman que Liberbank, aunque no exige nada, ni tan siquiera domiciliar ingresos, ofrecerá un regalo de 150 euros con solo domiciliar una nómina de al menos 600 euros (cuya aceptación implica una permanencia de dos años en la entidad).

Abanca es otra entidad que ofrece una cuenta online sin comisiones ni vinculaciones obligatorias, la Cuenta Clara. Con esta cuenta el banco emitirá una tarjeta de débito gratuita con la que se podrá sacar dinero sin coste en un total de 18.000 cajeros a nivel nacional. Como ventaja extra, los menores de 35 años podrán sacar dinero sin coste en cualquier cajero del mundo hasta en cinco ocasiones al mes. Además, cabe la posibilidad de obtener 150 euros de regalo al domiciliar una nómina de 600 euros como mínimo (y una permanencia de 24 meses).