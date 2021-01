BBVA prepara un plan de ajustes y busca cómo invertir tras romper con Sabadell

BBVA prepara un plan de ajustes que empezará a aplicar este mismo semestre. Así lo han confirmado presidente y consejero delegado de la entidad, Carlos Torres y Onur Genç, en la presentación de los resultados de cierre de 2020 que se ha llevado a cabo este mismo viernes. "Tenemos una trayectoria avalada, estamos comprometidos a ajustar la estructura de costes aún más", ha señalado el segundo espada del banco. Para llevar a cabo este movimiento, utilizarán una parte de los ingresos de la venta de la filial de Estados Unidos y buscan cómo invertir el resto de las cuantías tras romper las negociaciones con Sabadell.

"Estamos evaluando todas las alternativas y estamos trabajando en un plan que empezará en el primer semestre de este año", ha admitido, para evitar dar más detalles, pero que irán encaminados a responder a las necesidades cambiantes del negocio que se han acrecentados en los últimos meses en España y en el centro corporativo de la entidad. "Es un 'work in progress'", ha señalado para refrendar esta idea el propio Torres.

La entidad de orígenes vascos ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este mismo viernes el pago con cargo a los resultados de 2020 de un dividendo de 5,9 céntimos por acción y la intención de regresar en 2021 a su política de retribución al accionista, es decir, de distribuir anualmente entre un 35% y un 40% de los beneficios íntegramente en efectivo y mediante dos distribuciones, previsiblemente en octubre y abril.

Adicionalmente, llevará a cabo un plan para recomprar alrededor del 10% de las acciones del grupo, una iniciativa que, para Torres, generará "enorme valor" para el accionista. Esta cifra supone ajustarse al máximo legal, lo que dará lugar a una remuneración extraordinaria tras el cierre de la operación de venta de la filial de Estados Unidos. Para llevar a cabo este movimiento, BBVA utilizará unos 3.500 millones de euros de las cuantías que se deriven de esta operación. "Consideramos que la acción de BBVA es la mejor opción para invertir de BBVA", ha señalado el presidente de la entidad.

Rechazan hablar sobre Sabadell

Los directivos de BBVA han esquivado todas las preguntas sobre las rupturas de las negociaciones con Banco Sabadell para una hipotética fusión que se produjeron apenas unos días después de comenzar. En este sentido, y pese a las dudas que surgen en el mercado, el consejero delegado del grupo BBVA, Onur Genç, ha insistido en que no se sienten obligados en absoluto a intentar otra fusión para colocar el exceso de capital de unos 8.500 millones.

"Estamos en fase de estudio", pero "no hay nada específico", ha señalado Genç ante los analistas, admitiendo que, de momento, el objetivo es invertir en un proyecto "que tenga sentido", en un país "con cierta madurez macro". Al mismo tiempo, ha reconocido que buscan "buen encaje de mercado, buena diversificación, y por supuesto, beneficio financiero", sin rechazar opción alguna. "Si encaja, hay que hacerlo. Si no encaja, no hay que hacerlo", ha admitido Torres.

BBVA cerró 2020 con un beneficio de 1.305 millones de euros, un 62,9% menos que en el año anterior como consecuencia de la anticipación de provisiones por la pandemia y el ajuste negativo de 2.084 millones de euros por el fondo de comercio de EEUU. Unos resultados que son considerados por Torres como "excelentes en un año especialmente complejo".