BBVA se refuerza ante la ola de fusiones con la venta de su negocio en EEUU

BBVA ha confirmado esta mañana la venta de su negocio en Estados Unidos a The PNC Financial Services Group por 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros), prácticamente la mitad de la capitalización actual en el mercado de la entidad vasca (21.164 millones de euros). Este movimiento, que el grupo ha ratificado en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), permite a la entidad capitaneada por Onur Genç y Carlos Torres reforzarse de cara al baile de fusiones previsto en nuestro país y a nivel europeo para tratar de atajar los efectos de la crisis de la Covid en la banca, así como el impacto en el sector de una década de tipos bajos, escasa rentabilidad y de fuerte competencia que ha venido afectando a su negocio y a su cotización en bolsa.

La compra, que se cerrará íntegramente en efectivo, no incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities Inc. ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I, L.P. El negocio excluido de la operación será transmitido por parte de BBVA USA Bancshares a entidades del grupo BBVA con carácter previo al cierre de la misma. PNC Financial Services Group es un holding bancario estadounidense y una corporación de servicios financieros con sede en Pittsburgh, Pennsylvania. Su subsidiaria bancaria, PNC Bank, opera en 21 estados y en el Distrito de Columbia con 2.459 sucursales.

La entidad vasca estima que la operación generará un impacto positivo en el ratio Common Equity Tier 1 (“fully loaded” o ratio de mayor calidad) de aproximadamente 300 puntos básicos hasta el 14,46% (desde el 11,52% actual) y un resultado positivo neto de impuestos de aproximadamente 580 millones de euros. Su cierre está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes y se estima que se hará efectivo a mediados del año que viene.

Prepararse para la nueva reestructuración del sector

En la práctica, este movimiento supone el primer paso de BBVA para reforzarse de cara al nuevo gran proceso de reestructuración bancario tras el que las entidades acometieron a raíz de la pasada crisis financiera. El propio CEO del grupo dio idea recientemente, durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados de la entidad, de su preferencia por 'matrimonios' dentro del ámbito nacional. Genç apuntó entonces que no era momento de las fusiones transfronterizas porque "la estructura de costes de los bancos europeos" está principalmente radicada en las oficinas, por lo que entidades que operen en países diferentes tendrían "pocas sinergias" en una eventual fusión y los ahorros serían "mínimos".

Dentro de nuestro país, la 'pareja de baile' con la que se ha venido especulando en el caso del BBVA es el Banco Sabadell. Fuentes del sector financiero confirmaron recientemente a 'La Información' que, con los nombres que hay sobre la mesa, desde Sabadell preferirían unirse a Kutxabank antes que a BBVA, de forma que se tratase de una fusión más entre iguales.

Posible recompra de acciones

En el hecho relevante remitido al regulador, BBVA incide en que se trata de una "transacción de gran tamaño, a múltiplos muy atractivos, que crea valor para el accionista y genera un exceso de capital significativo". Además, sostiene que ésta es una "oportunidad única para desinvertir con prima de valoración y 100% en efectivo, aflorando el valor de la filial".

En el comunicado, el grupo apunta además a que la venta de su filial estadounidense aumenta la remuneración al accionista, "siendo una recompra relevante de acciones una opción atractiva a los precios actuales". No obstante puntualiza que cualquier potencial recompra no se produciría antes del cierre de la transacción y añade que "cualquier propuesta de recompra tendría en consideración los precios de la acción, entre otros factores, y requeriría aprobación por parte de los accionistas y el supervisor y la eliminación de la recomendación por parte del BCE de no remunerar a los accionistas".