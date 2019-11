BBVA logra imponer la ley el silencio a sus directivos... menos al díscolo FG.

El siempre díscolo Francisco González, es, hasta la fecha, el único de los altos cargos vinculados con el BBVA que están involucrados en el caso Villarejo que ha contestado todas y cada una de las preguntas del juez al frente de la investigación y de la Fiscalía Anticorrupción, pues la práctica totalidad de directivos y exdirectivos de la entidad que han sido imputados han adoptado una postura común y se han acogido a su derecho a no declarar, a la espera de que se levante el secreto de sumario una vez terminen las citaciones y sepan con exactitud de qué se les acusa.

La única excepción, además de la de FG (como se conoce al expresidente de BBVA en la jerga financiera), es la de Antonio Béjar, si bien el exjefe de la Operación Chamartín, en la primera de sus cuatro declaraciones ante el juez, solo contestó a las preguntas de su abogado. Más tarde, y después de que la Fiscalía pidiera una fianza que finalmente se retiró, sí que ha aportado abundante documentación a la causa y ha acudido de forma voluntaria a la Audiencia Nacional. Y es que este directivo fue señalado por BBVA cuando le despidió sin derecho a la pensión tras haber encontrado "hallazgos relevantes" en sus investigaciones internas.

En sus declaraciones ante los investigadores, Béjar ha señalado directamente a la cúpula de BBVA como la responsable de la contratación de las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, una versión de los hechos, que, no obstante, contrasta con la de González, quien se desvincula totalmente y apunta al exjefe de seguridad Julio Corrochano como el artífice de la relación del banco con Grupo Cenyt, matriz del entramado empresarial de Villarjeo.

Sea como fuere, la otra docena de altos cargos de la entidad que están imputados, que comparten abogado en algunos casos, se han acogido a su derecho a no declarar alegando desconocer de qué se les acusa. En cambio, quien sí responderá al juez Manuel García Castellón y a la Fiscalía, en cambio, será el propio BBVA a través de su representante legal, Adolfo Fraguas, que está citado este mismo miércoles. Este directivo, actual responsable legal en España de BBVA, detallará en sede judicial los pormenores de la investigación interna del banco y es previsible que exculpe a todo el consejo actual.

La Audiencia Nacional ultima abrir el sumario

Estaba previsto que tras escuchar la declaración de BBVA, la Audiencia Nacional valorase abrir el sumario de la causa, si bien la ausencia este martes de José Manuel García Crespo (también exresponsable de servicios jurídicos en el banco) por motivos de viaje ha alterado los planes de los investigadores. Según informan fuentes jurídicas, ahora tendrán que esperar a la declaración (o no) de este directivo para dar acceso a todas las partes a unas diligencias que han estado restringidas desde que se inició el procedimiento a principios de este mismo año.

No obstante, a no ser que haya nuevas citaciones tras las declaraciones de BBVA y Crespo, el secreto se levantará durante las próximas semanas y, como ya publicó este medio, una vez que esté abierto el sumario, el juez instructor llamará de nuevo a capítulo a los directivos de BBVA involucrados y que, por el momento, se han acogido a su derecho a no declarar por desconocer de qué se les acusa.

A diferencia de todos ellos, Francisco González -que ya durante su etapa en la presidencia de BBVA esquivó las presiones del Gobierno para acudir a la salida de bolsa de Bankia y a la creación de la Sareb- sí que se prestó a responder a las preguntas de los fiscales Anticorrupción y del juez e incluso realizó declaraciones ante los medios de comunicación a su salida de la Audiencia Nacional pese a que los investigadores han pedido expresamente a los imputados que no lo hagan, ya que la causa sigue bajo secreto sumarial, según las fuentes consultadas.