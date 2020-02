FG ataca a la Fiscalía y tilda su acusación de "frívola" y basada en "conjeturas"

Francisco González sale al paso de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito publicado ayer sostiene que la participación del que fuera director de seguridad del BBVA Julio Corrochano en la contratación con el entramado de José Manuel Villarejo "vendría determinada por haber recibido directamente" órdenes del entonces presidente de la entidad. En un comunicado emitido este jueves, FG (como se conoce al expresidente de BBVA en la jerga) carga contra los dos fiscales al frente de las pesquisas y tacha de "frívola" la "absoluta falta de rigor" en las acusaciones "tan graves" que se han vertido sobre su persona ante "ausencia total" de pruebas que las sustentan y por la "inexplicable" carencia de argumentos jurídicos.

Así lo manifiesta González en un nota que ha sido adelantada a Europa Press apenas unos días después de que se haya levantando el secreto de sumario de la novena pieza del caso Tándem, que investiga la relación de BBVA con grupo Cenyt, organización que recibió contrataciones por parte del banco por importe superior a los 10 millones de euros, según ha podido acreditar el juez al frente de las pesquisas, Manuel García Castellón.

"González quiere manifestar su más absoluta indignación y sorpresa ante la intolerable agresión que está sufriendo a raíz de la ligereza y frivolidad de las acusaciones vertidas sobre su persona", reza el comunicado, en el que se subraya una "absoluta" falta de rigor en las acusaciones. "Existe una absoluta falta de rigor en dichas acusaciones, una ausencia total de pruebas que sustenten acusaciones tan graves y una inexplicable carencia de argumentos jurídicos".

"El escrito de la Fiscalía Anticorrupción se basa en simples indicios e incluso meras conjeturas, así como en opiniones y declaraciones de terceros, que están en una situación de defender su propia situación personal", añade FG, en velada referencia al testimonio clave que prestó el pasado verano Antonio Béjar, exjefe de recuperaciones inmobiliarias del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte, ante el juez y los fiscales del caso Villarejo.

En su declaración del pasado 18 de noviembre, el expresidente de BBVA dijo que él no tuvo nada que ver con las contrataciones del banco al comisario jubilado y que de esos temas se encargaba el entonces jefe de seguridad Julio Corrochano. "Yo me enteré de todo en el 2018. Creo recordar que Corrochano, hasta que sale este escándalo, era una persona de confianza", dijo en su declaración a puerta cerrada y que obra en el sumario de la causa.

Cuando prestó testimonio, González también señaló que no se encargaba de contratar proveedores porque "no es labor de un presidente", ya que si lo fuera no podría "dirigir un banco" e insistió en que nunca tuvo ningún motivo para dudar de Corrochano hasta su jubilación "en condiciones de reconomiento", en velada referencia a la indemnización que percibió.