El BCE indulta a la banca tras los test de estrés del clima pero impone deberes

Las entidades respiran tranquilas a pesar de los débiles resultados de los test de estrés climáticos porque el Banco Central Europeo (BCE) no impondrá por ahora castigos sobre el capital. No obstante, aunque no hay requerimientos cuantitativos, sí que se han impuesto deberes y se ha instado a revisar los modelos internos de forma urgente. En todo caso, la autoridad monetaria muestra su cara más benévola y complaciente ante un ejercicio que ha calificado insaciablemente de aprendizaje. El sector temía un señalamiento directo y por ello Fráncfort ha pedido explícitamente a los bancos que guarden bajo secreto los resultados individuales, incluso a aquellos que salen bien en la foto.

La banca española hace caso al silencio requerido por el BCE, aunque de manera extraoficial alguna entidad presume de salir mejor parada que sus competidores. En todo caso, las conclusiones a las que ha llegado la institución presidida por Christine Lagarde no dejan espacio a la festividad. Deben tomar medidas decisivas porque podrían acumular unas pérdidas crediticias y de mercado combinadas que ascenderían a 70.000 millones de euros si no adecúan sus marcos en caso de una crisis climática. Y el golpe podría ser significativamente mayor si a ello se le une una recesión económica.

Solo dos de cada diez bancos tiene en cuenta el riesgo el riesgo climático a la hora de conceder préstamos a los clientes

Alrededor del 60% de las entidades no dispone aún de un marco de pruebas de resistencia sobre riesgo climático. Pero es que, además, la mayoría de ellas ni siquiera incluye esta contingencia en sus modelos de riesgo de crédito. Apenas el 20% lo tiene en cuenta como variable a la hora de conceder un préstamo a un cliente. No existen buenas prácticas en este sentido y están obligadas a establecer cuanto antes capacidades para realizar pruebas de resistencia climáticas que incluyan varios canales de transmisión del riesgo climático, como riesgos de mercado y de crédito, o carteras, ya sea en empresas o en crédito hipotecario.

En un escenario de sequía y calor extremo, problemas a los que España está fuertemente expuesta, se podría producir una disminución de la productividad sectorial, fundamentalmente en la agricultura y la construcción, así como un aumento de las pérdidas crediticias en las zonas afectadas. Del mismo modo, en un contexto de fuertes inundaciones, se prevé un deterioro de las garantías inmobiliarias -es decir, las viviendas- y de los préstamos hipotecarios ligados a estos activos, así como del crédito a empresas.

Casi dos tercios de los ingresos de la banca procede de clientes corporativos vinculados a sectores intensivos en emisiones de CO2

También resulta crucial que pongan foco en las empresas contaminantes, puesto que casi dos tercios de sus ingresos procede de clientes corporativos de sectores intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero. Con frecuencia, las entidades utilizan indicadores aproximados (proxies) para estimar su exposición a sectores intensivos en emisiones. Esta es una herramienta muy débil, por lo que es importante que mejoren la interacción con sus clientes para obtener datos más precisos e información sobre sus planes de transición. Esta es una condición fundamental para que calibren y gestionen su exposición a los riesgos climáticos en el futuro.

Los resultados de esta prueba de resistencia no se tendrá en cuenta desde un punto de vista cuantitativo, por lo que los requerimientos de capital no se verán afectado. El BCE señala que "este año" no tendrán un impacto directo a través de las recomendaciones de Pilar 2, pero deja la puerta abierta a imponer penalizaciones en siguientes exámenes. Eso sí, el BCE ha puesto deberes y sí que se tendrán en cuenta los resultados en el proceso de revisión y evaluación supervisora cualitativo. Toda la banca ha recibido exigencias individuales y el BCE espera que tomen medidas en consecuencia.

El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Campuzano, cree que la banca ha salvado la prueba, asegurando que son "satisfactorios" y se ha limitado a señalar que este ha sido un ejercicio en el que todos los agentes implicados están aprendiendo. En esta línea, ha insistido en que el compromiso del sector español con la sostenibilidad es evidente, como se refleja en los acuerdos firmados, en los refuerzos de gobernanza, en la creación de metodologías y en el acompañamiento a los clientes en la transformación hacia un modelo más sostenible.