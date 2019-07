El BCE evita pronunciarse sobre el caso Villarejo-BBVA: "Esperaremos al juez"

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) evita pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar al juez la imputación del BBVA por el escándalo de las escuchas telefónicas que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo presuntamente a instancias del banco durante la etapa de Francisco González como presidente (2000-2018).

"Es muy simple, como bien sabes el asunto está en manos de la justicia española y tenemos que esperar a las decisiones que tome el juez", ha dicho Guindos cuando ha sido cuestionado al respecto durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE que se ha celebrado este jueves.

La pregunta estaba inicialmente dirigida hacia el presidente de la institución monetaria, Mario Draghi, pero el banquero italiano, en su antepenúltima reunión al frente del BCE, le ha cedido el testigo a su número dos, que esta vez ha preferido no entrar en materia pese a que la posible imputación del BBVA intensifica la presión del supervisor sobre la entidad y sus directivos.

Hace poco más de un mes, -antes de que la Audiencia Nacional citara a declarar como investigados a ocho directivos y exdirectivos de BBVA-, Guindos pidió públicamente al banco que la investigación interna puesta en marcha para esclarecer los hechos se resolviese de forma rápida y que el análisis a realizar fuera "lo más profundo posible". En todo caso, entonces ya subrayó que, "sin duda", lo más relevante respecto a red de espionaje que articuló Villarejo es lo que tengan que decir los tribunales.

En la jornada de ayer, pocas horas después de que se produjera la petición de la Fiscalía de imputar al BBVA, el banco difundió un comunicado en el que aseguraba que, de forma voluntaria, había compartido con la justicia los "hallazgos relevantes" de la investigación 'forensic' que encargó hace seis meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC. La entidad no ha revelado cuáles son estos hallazgos y justificó su decisión de no compartirlos con su intención de no interferir en las pesquisas judiciales.

Al margen del BBVA, el BCE ha reconocido en el comunicado sobre política monetaria emitido este jueves la posibilidad de realizar una nueva bajada de los tipos de interés en los próximos meses. Además, Draghi ha asegurado que Fráncfort está "lista para actuar" para conseguir alcanzar la deseada estabilidad de precios, con unos objetivos de inflación que, por el momento, se mantienen en niveles cercanos pero inferiores al 2%.