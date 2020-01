El BdE alerta de que la banca tira precios: "Hay una competencia preocupante"

El Banco de España (BdE) está preocupado por el elevado grado de competencia bancaria que existe en la actualidad, lo que está llevando a las entidades a 'tirar el precio' de sus productos en detrimento de su rentabilidad. "Hay una competencia preocupante. Los márgenes son muy estrechos", ha avisado la subgobernadora de la institución, Margarita Delgado, durante un desayuno informativo organizado este martes en Madrid por parte de Unicaja Banco y el Club Diálogos para la Democracia.

La advertencia llega en un momento en el que el precio de las hipotecas y del crédito al consumo se encuentra en mínimos históricos pese a que el Euríbor encadena una racha de cuatro meses consecutivos al alza, lo que demuestra que las entidades están sacrificando márgenes en su afán por elevar su cuota de negocio. Para Margarita Delgado, la solución pasa por más fusiones nacionales, si bien matiza que este tipo de operaciones no deben estar impulsadas desde las autoridades.

"Dado el entorno extremadamente competitivo en el que nos movemos, quiero subrayar que el mapa de fusiones nacionales puede no estar todavía cerrado, particularmente cuando la reducción de costes de estructura es una de las pocas 'palancas' disponibles para mejorar la cuenta de resultados", apunta la subgobernadora, que lamenta que la elevada competencia impide a las entidades realizar inversiones tecnológicas e impulsa la creación de una especie de "bancos zombis" que arrastran aún más hacia abajo la rentabilidad del sector.

Preguntada al respecto, no obstante, Delgado ha subrayado que ahora mismo no hay ningún plan de fusión "coherente"pendiente del visto bueno del Banco de España. "Nada de esto está encima de la mesa", ha dicho la número dos de Pablo Hernández de Cos, que considera que las fusiones tienen que generar sinergias y valor añadido. "No se puede hacer una fusión a cualquier precio", ha añadido Delgado, que ve "difícil" que en el corto plazo se puedan producir fusiones bancarias sin que antes se complete la Unión Bancaria.

Cuestionada por el programa del nuevo Gobierno de coalición, Delgado ha contestado que "cualquier subida de impuestos afectará a la banca" y que el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), también conocido como Tasa Tobin, puede "afectar a los clientes en cuanto afectará al beneficio y a la rentabilidad de las entidades".