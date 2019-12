El BdE contrató a Deloitte para hacer un forensic a su directivo díscolo en Bankia

El Banco de España contrató a Deloitte para participar en una investigación 'forensic' a Jorge Pérez Ramirez, el exjefe de la División de Normativa Contable del supervisor que criticó la salida a bolsa de Bankia. Así lo ha reconocido Cristina Taboada, letrada de asesoría jurídica del organismo durante el juicio por el despido de Pérez el pasado verano.

La destitución de Pérez se produjo por quebrantar el secreto profesional después de haber descargado información interna del BdE que se utilizó en artículos periodísticos, informes periciales de Aristóbulo de Juan sobre Banco Popular o literatura económica, según ha reconocido la defensa del BdE en sede judicial. Estos hechos se conocieron tras una investigación del organismo al directivo que duró mas de seis meses.

Pérez Ramirez considera que el Banco de España ha vulnerado sus derechos fundamentales al excederse en la profundidad de las pesquisas que motivaron su despido. De hecho, en su demanda alega que cesó tras una "teoría de la conspiración por haber sido disidente y crítico" con la dirección del Banco de España.

Para hacer frente a este proceso judicial, el BdE ha contratado a un equipo de cinco abogados de Uría Menéndez. El fichaje del prestigioso bufete, que cobrará 36.295 euros (IVA incluido) por la asistencia legal, está precedido de una demanda ante los Juzgados de lo Social por parte del exdirectivo destituido.

Deloitte Financial Advisory fue la empresa encargada de extraer cerca 50.000 correos electrónicos de Pérez Ramírez. Siguiendo los parámetros de búsqueda que le indicó el Banco de España, la consultora filtró esta documentación y la remitio de nuevo al organismo supervisor para su análisis. Según ha explicado un representante de la Big Four en sede judicial, la empresa no accedió a los correos ni elaboró informe o valoración alguna sobre los mismos.