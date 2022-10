BeReal, la app para los 'anti' Instagram, busca la vía para sobrevivir a su éxito

Entre las ‘social media’ trasatlánticas de Musk y Zuckerberg se está haciendo un hueco una novedosa red social de origen francés, que ya es todo un fenómeno social entre los jóvenes. Se trata de BeReal, la red que tal y como explica su nombre busca el objetivo de "ser real". Para ello, la plataforma envía diariamente una notificación a sus más de 20 millones de usuarios únicos mensuales, en la que tienen dos minutos para hacer una foto de lo que estén haciendo, sin filtros y usando la cámara trasera y frontal de forma simultánea. Un modelo opuesto al de Instagram.

Pese a que la aplicación fue lanzada a finales de 2019 por Alexis Barreyat y Kevin Perreau, su popularidad ha ido en escala hasta convertirse en la aplicación más popular de Estados Unidos en la actualidad. La fiebre no ha tardado en llegar a España donde también se ha colado entre las más descargadas tanto en la App Store como en la Play Store. Unos números que han superado a la realidad que lleva por bandera la red francesa, que en un año ha pasado de tener 10.000 usuarios activos diarios a contar con más de 15 millones de personas navegando todos los días por su aplicación.

No obstante, el vertiginoso ascenso de su popularidad de forma masiva ha provocado fallos técnicos, que han llevado a la compañía a explorar nuevas vías para sostener el funcionamiento de su plataforma. Uno de los caminos que sopesa BeReal es añadir en la aplicación funciones adicionales de pago para evitar la publicidad, manteniendo su producto principal accesible para todo el mundo. En una línea parecida a lo que hacen plataformas como Discord, que cobra una suscripción mensual desde 2,99€ por ofrecer contenido adicional como calcomanías digitales.

Ahora bien, la monetización no corre prisa en los planes de la entidad francesa, que levantó en junio una ronda de financiación de 30 millones de euros capitaneada por Andreesen Horowitz -uno de los principales fondos de Silicon Valley- además de las participaciones de Accel Partners, DST Global o New Wave. Según cálculos de Financial Times, el valor de la empresa en la actualidad ronda los 600 millones de euros.

La competencia contraataca

Su novedosa apuesta por la espontaneidad a la hora de publicar un momento aleatorio del día ha sido un punto diferencial frente al resto de plataformas, que siguiendo el guion previsible ante esta clase de inmersiones, no han tardado en sacar a la luz sus imitaciones. Es el caso de TikTok, que dio a conocer en septiembre su nueva variante bautizada como 'Tik Tok Now', que siguiendo la estela de BeReal, incorpora un sistema de notificaciones que avisa a sus usuarios para que publiquen una foto todos los días.

Otras redes como Snapchat o Instagram, también han 'copiado' aspectos de la plataforma francesa. En el caso de la primera, presentó en agosto una nueva configuración con la cámara dual para usarla en vídeos "snaps" y "stories", pero a diferencia de BeReal permite elegir entre una división horizontal o vertical. Por su parte, la red de Meta lanzó en julio la funcionalidad "Dual", que también incluye la opción de hacer fotos y vídeos con las dos cámaras de forma simultánea, con el matiz de que sus usuarios pueden publicar cuando quieran.