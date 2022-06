Biden promete a Zelenski otro paquete de ayuda a Ucrania de casi 960 millones. 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el que le ha informado de que Washington proporcionará otros 1.000 millones de dólares (960 millones de euros) en asistencia de seguridad al país con el objetivo de "apoyar" sus operaciones defensivas en la región del Donbás. En concreto, Biden ha comunicado en una llamada telefónica a Zelenski que este nuevo paquete incluirá artillería adicional y armas de defensa, así como municiones para la artillería y sistemas avanzados de cohetes, según ha recogido en un comunicado la Casa Blanca.

"Hoy también he anunciado 225 millones de dólares -216 millones de euros - adicionales en asistencia humanitaria para ayudar a las personas dentro de Ucrania, incluso mediante el suministro de agua potable, suministros médicos críticos y atención médica, alimentos, refugio y dinero en efectivo para que las familias compren artículos esenciales", ha destacado. El presidente estadounidense ha subrayado, además, "la valentía, la resiliencia y la determinación del pueblo ucraniano", que continúa "inspirando al mundo". "Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, no cejará en nuestro compromiso con el pueblo ucraniano en su lucha por su libertad", ha zanjado. Por otro lado, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha presidido una tercera reunión del grupo de contacto militar para Ucrania, a la que ha asistido también el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov.

Austin, según ha recogido un comunicado del Departamento de Defensa estadounidense, ha instado a las naciones a "no perder fuerza" en sus esfuerzos por proporcionar a Ucrania "los medios para defenderse de la invasión rusa". "Rusia continúa bombardeando indiscriminadamente el territorio soberano de Ucrania y pone en peligro imprudentemente a los civiles ucranianos", ha indicado, agregando que Estados Unidos y sus aliados deben intensificar sus compromisos compartidos con Ucrania.

"El ataque ruso no provocado contra Ucrania no es solo un peligro para esa nación, sino también para la seguridad europea y el orden internacional basado en reglas globales que ha funcionado tan bien desde la Segunda Guerra Mundial", ha agregado. Estados Unidos ya ha proporcionado a Ucrania obuses, misiles anticarro 'Javelin', municiones, sistemas aéreos no tripulados, helicópteros 'Mi-17', radares de contraartillería, así como vehículos tácticos y equipos de interferencia electrónica, entre otras.