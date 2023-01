El control parental se queda corto en Bizum tras su éxito entre adolescentes

Actualmente, según el portal de información Bizum.es, más de 23 millones de españoles han utilizado las nuevas mecánicas de la banca online. El uso del Bizum ha llegado para quedarse como una alternativa a las transferencias tradicionales y es que la llegada de las nuevas tecnologías permite acceder de manera cómoda y sencilla a las cuentas bancarias de cada cliente, aunque estas novedades, dentro de las tendencias, han creado un escenario en el que los usuarios menores deben aprender a manejar sus cuentas desde los 14 años, edad mínima en la que los jóvenes pueden autogestionarse sus ingresos, según los expertos en psicología infantil.

Ángel Nigorra, director general de Bizum, ha sostenido que "Bizum ya forma parte de la vida cotidiana de cerca de 23 millones de españoles y esto muestra su consolidación como un método de pago sencillo, rápido y seguro". Y los jóvenes ya pueden utilizarla. En este sentido, por ejemplo, BBVA incorporó en noviembre una actualización dentro de su aplicación móvil con la que facilitaba el uso de esta tecnología entre los menores de edad. La compañía defiende que estas novedades van asociadas a las cuentas que ostentan la tarjeta de débito para los jóvenes. Según la propia web de BBVA, esta adaptación ha provocado que ocho de cada diez clientes mayores de 14 años utilicen diariamente esta tecnología que les ha permitido realizar más de 10.700 operaciones en el primer mes en el que ha entrado en vigor esta política.

El importe de estas operaciones conllevan una media diaria de 16,5 euros gastados por los clientes menores de edad, según declara la entidad bancaria. Sin embargo, todavía un porcentaje alto de las operaciones 'escapa' al escrutinio de los adultos. De acuerdo con datos del BBVA, solo un 60% de las operaciones están supervisadas por los representantes legales, ya que esta sería la proporción de cargos realizados por menores de 18 años en un comercio electrónico que han recibido el visto bueno de los tutores. El objetivo de la nueva aplicación consiste en que los padres tengan referencias directas de los gastos de sus hijos, pero aún hay casos dentro de estas operaciones en los que no se ha conseguido implementar la política de control parental.

Efectos psicológicos sin estudiar

BBVA, junto a Bankinter, han sido las primeras entidades bancarias en España que han apostado por habilitar el Bizum a este sector de su clientela. Ante la falta de una regulación dentro de la legislación española, ya que aún no hay un ámbito jurídico que regule adecuadamente las políticas generales sobre el uso de la banca online en los menores de edad, según los expertos, es recomendable plantearse la edad a la que los adolescentes acceden al dinero que sus progenitores resguardan en las entidades financieras. Compañías como Santander, La Caixa, Unicaja y Sabadell aún no se han pronunciado sobre si van a seguir esta tendencia.

La cantidad máxima que BBVA ha fijado para que los jóvenes realicen operaciones en Bizum oscilan entre los 50 euros de la opción junior y los 500 euros de la opción estándar, que deberán seleccionar previamente los padres. El tope que la entidad le ha dado al formato estándar podría representar un riesgo si se tiene en cuenta que los 500 euros son cifras inalcanzables para los ingresos que un menor de 14 años puede percibir y estaría lejos de las cantidades recomendadas por los expertos.

Algunos asesores financieros como Eduard Conti, experto en inclusión y educación financiera, se han pronunciado sobre cuál es la cantidad monetaria adecuada que hay que darle a un menor para que aprenda a gestionar sus ingresos. Según Conti, estas cifras deben oscilar entre los 15 y los 25 euros para garantizar una gestión semanal complaciente y ahorrativa. Los límites operativos que existen por el momento son notablemente más altos.

El 81,6% de las personas que tienen entre 16 y 24 años han realizado compras online alguna vez en su vida, según Statista. De esta forma, el mundo de la banca online aún está en pleno desarrollo y no es un espacio certificado para que las nuevas generaciones den sus primeros pasos dentro del consumismo y la exposición al gasto que hay dentro de internet. Los educadores sostienen que la formación financiera implica un conocimientos económicos que los menores adquieren poco a poco para saber diferenciar cuando malgastan su dinero y cuando no.

La adicción en Internet y la juventud

El informe de Adicciones comportamentales realizado por el Observatorio Español de Drogas y Adicciones desvela que el 98% de los jóvenes que tienen entre 14 y 18 años ha utilizado Internet en algún momento de su vida con fines lucrativos. Esta estadística demuestra el uso compulsivo que los menores realizan de las plataformas digitales, dentro de este mundo es bastante frecuente la presencia de juegos lucrativos y de azar, que fomentan la ludopatía infantil.

El informe da a entender que el hecho de que una persona menor de 18 años pueda acceder a estos servicios online, supone un riesgo que no se puede ignorar, por eso mismo, las políticas sobre el uso del bizum deberían ser más restrictivas y solicitar un seguimiento obligatorio de cada operación, yendo más allá de simples recomendaciones indicativas para los tutores.

En este mismo informe se reconoce que la juventud es la población con más riesgos de sucumbir ante el uso desorbitado de las redes, mostrando que el 23,5% de los menores de edad muestra comportamientos dependientes de la tecnología. El objetivo terapéutico de estos datos, muestra que la educación es un aspecto fundamental para que la juventud pueda adquirir las habilidades necesarias a la hora de hacer compras por internet, ya que una mala gestión financiera a temprana edad puede terminar con las capacidades ahorrativas de los usuarios. Al fin y al cabo, estamos hablando de consumidores que rara vez tienen acceso a cuantías monetarias superiores a tres cifras.

El correcto manejo de Bizum implica una gran responsabilidad y solvencia del cliente para no acabar con la cuenta a 0. La reflexión sobre si un menor está capacitado para asumir tal responsabilidad va más allá de las posibilidades que tienen los padres para manejar las operaciones que hacen sus hijos, los estudios desvelan que la presión mental que conlleva un gasto de 10 euros en efectivo no es la misma que la que se puede obtener con una transferencia. La ciencia defiende que los menores valoran muchísimo más aquellos activos tangibles que están en en sus manos, ya que un niño de 14 años aún no es capaz de diferenciar la importancia que tienen las tarjetas a la hora de controlar el nivel de consumo.

Es fundamental que las entidades financieras sepan ponerle los límites adecuados a este mercado para que no atente contra la psicología infantil y el bienestar financiero de las familias que usan la digitalización diariamente. Puesto que los menores no empiezan a recibir una educación financiera digna, útil y avanzada hasta que acceden a cursos formativos superiores a la ESO.