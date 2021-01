Vega Sicilia se cura en salud por el Covid y se guarda ocho millones de dividendo

Un nuevo año "brillante" para las Bodegas Vega Sicilia. Así lo define su equipo directivo en el informe de gestión del ejercicio de 2019 que anexan cada ejercicio a las cuentas anuales que remiten al Registro Mercantil. Pero pese a lo extraordinario del periodo que les ha permitido el "mantenimiento del prestigio como líder histórico de calidad de los vinos españoles" y "el sobresaliente aumento de riqueza obtenida", la familia Álvarez Mezquíriz ha decidido ser precavida y no repartir la totalidad de dividendo que habían previsto ante la situación sanitaria actual.

En concreto, y de acuerdo con las cuentas que Bodegas Vega Sicilia SA -una de las múltiples empresas propiedad del grupo El Enebro-, el pasado mes de agosto Vega Sicilia decidió "en aplicación de un principio de prudencia" dejar sin efecto el reparto de casi 8 millones de euros de dividendo de una de sus sociedades que se acordó en 2019 y que a esa fecha aún no había sido liquidado. En el mismo informe, los gestores recuerdan que la situación creada como consecuencia de la pandemia tiene una alta incertidumbre, por lo que no consideran que se pueda realizar "de forma fiable" una estimación cuantificada de su potencial impacto.

Inicialmente, tal y como se acordó en la Junta General de Accionistas a finales de 2019, Bodegas Vega Sicilia procedería al reparto, con cargo a reservas, de un dividendo por importe de poco más de 40 millones de euros, diez millones más que en 2018, que irían íntegramente a la matriz, El Enebro SA. La aportación al resultado consolidado de esta firma es la más importante de todo el grupo y alcanzó los 14,6 millones de euros en 2019, último año del que hay datos. Esta cifra es sustancialmente menor a la conseguida un año antes, cuando llegó a aportar más de 20 millones.

Sin recado para el Gobierno

Al contrario de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, la familia que ha pasado por una cruenta guerra entre hermanos no ha incluido ningún 'recado' para el Gobierno. Cabe recordar que, sin ir más lejos, en las cuentas de 2018 los Álvarez Mezquíriz incluyeron en la documentación enviada al Registro Mercantil una carta en la que señalaba, entre otras cosas, a los gestores políticos por "no superar a los predecesores salvo en torpeza". "Necesitamos nuevos gobernantes con más talento, visión con perspectiva y servicio", pero "no vale cualquiera", decían.

En esta ocasión, la carta se limita a desglosar y explicar los resultados del ejercicio al tiempo que relata los pormenores de la situación a nivel técnico. "Podemos observar cómo la producción de uva ha sido más alta que en 2018 (en 2017 hubo daños por heladas), y es una cosecha importante", admite. En este sentido, recuerda que más allá de la cantidad, la calidad de la uva recogida y elaborada, en esta campaña 2019, "ha sido —una vez más- muy satisfactoria y en los umbrales exigidos por la excelencia de la Bodega".

También dejan hueco para los propósitos a futuro, y señalan que "debemos y podemos mejorar la calidad actual (reputada internacionalmente) de nuestros vinos y no cesaremos en este desafío -permanente- de mejorar los mismos". Por ello, de cara a las comercializaciones futuras, su objetivo es "consolidar mercados" y, en las principales plazas mundiales "crecer en la presencia de todos los vinos de Tempos Vega Sicilia" que permitan fidelizar a este público.

Vega Sicilia busca consolidar los mercados extranjeros y aumentar su presencia fuera de Europa

Y es que los datos que aportan las cuentas no dejan lugar a dudas. En la memoria de 2018 ya admitían que para poder crecer en el exterior "vamos a tener que recortar, lamentablemente, más en el mercado nacional". Y así ha sido. La cifra de negocio de la sociedad en España ha pasado de 19,8 millones de euros en 2018 a 17,8 millones en 2019, una reducción que ha hecho que la compañía ya facture más en el exterior que en el mercado nacional. Al mismo tiempo que esto ocurría, las cifras de ventas a la Unión Europea llegaban a los 8,6 millones tras conseguir un aumento del 9%. En el resto de mercados mundiales, la facturación también aumentaba en un 5,2% hasta superar los 10 millones de euros.

Pero además del número de botellas, la exportación también le viene bien a los dueños de Vega Sicilia por el precio al que estas se venden. De acuerdo con sus propios datos, durante 2019 se vendieron un total de 313.673 botellas en todo el mundo con un precio medio de 104,96 euros, cifra que ha aumentado un 15% en solo dos años. Si se tienen en cuenta solo las ventas al exterior -tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo-, el precio medio aumenta hasta los 110,8 euros por botella.