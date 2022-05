Bogas cree que el plan para topar el gas no soluciona el problema real de la luz. 

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha afirmado que el tope al precio del gas para generación eléctrica que quieren implantar España y Portugal no resuelve el "problema real" que hay en este momento, el alto precio del gas, aunque considera que puede mitigar el impacto en los consumidores. Bogas, en la conferencia con analistas en que ha presentado este jueves los resultados de la compañía, ha dicho que ese tope promedio, de 50 euros/megavatios hora (MWh) en el mercado eléctrico mayorista durante los doce meses en que se aplicaría la medida, no pone fin al problema que hay en la actualidad y es algo que han discutido con el Gobierno.

En su opinión, la clase de solución por la que ha optado el Gobierno puede mitigar el impacto que está teniendo el encarecimiento del gas, y en consecuencia de la luz, en los consumidores a los que les afectan los precios del mercado mayorista, pero no acaba ni reduce el problema real. Ha indicado que con ese tope el precio bajaría a alrededor de 140-150 euros/MWh en el mercado mayorista (ahora supera los 200 euros/MWh), pero estaría por encima de los 67 euros/MWh a los que el Gobierno limitó a las eléctricas el precio en los contratos bilaterales que se renueven o firmen nuevos, si no quieren que les minoren los beneficios que obtienen en el mercado las centrales que no usan gas por los altos precios que marcan los ciclos combinados.

No obstante, cree que la medida puede mitigar el impacto que sufren los consumidores con tarifa regulada, en cuya factura repercute el precio mayorista, algo que ha dicho que es muy importante; y defiende que habría que simplificar la regulación que hay hoy. Según Bogas, el tope al precio del gas sólo reducirá o mitigará el impacto en los consumidores, que podrían ahorrar sin que se hicieran "cosas extrañas" que distorsionan la señal de precio del mercado, como las que se quieren realizar con el componente del gas en la electricidad.

Respecto al impacto que puede tener la medida en las cuentas de la compañía, que hoy ha comunicado que tiene vendida toda su producción propia de electricidad inframarginal (nuclear, hidroeléctrica y renovable no regulada) para 2022 y el 82% para 2023, ha señalado que será limitado, al no afectar a la producción inframarginal, vendida a 65 euros/MWh, aunque sí en el capital circulante.

En la rueda de prensa anterior, Bogas, junto al director financiero, Luca Passa, ha explicado que los contratos de compraventa de energía entre la división de generación y la de comercialización de la compañía se han firmado a 65 euros/MWh, por debajo de los 67 euros/MWh del tope a partir del cual se aplica la minoración de los contratos bilaterales y de los 200 euros/MWh de la luz en el mercado mayorista.

Bogas ha asegurado que el precio se mantendrá durante todo 2022 y que en el futuro se podría mantener o incrementar un poco, dependiendo de la evolución de los precios en el mercado mayorista, y llegar a los 67 euros/MWh. En cuanto a cómo repercutirá en algunos clientes finales el tope al precio del gas, ha respondido a los analistas que para eso necesitan conocer los detalles de la norma cuando la aprueben los gobiernos de España y Portugal.

Por otro lado, el consejero delegado de Endesa ha explicado en el Madrid Leaders Forum, que el beneficio neto de Endesa en el primer trimestre ha caído un 31% al no contar con un extraordinario que sí que tuvo en el mismo periodo del año pasado por una sentencia judicial sobre derechos de CO2. También ha subrayado que la decisión de moderar los precios para los clientes y la sequía que hay este año, que ha reducido la producción hidroeléctrica, han "estresado" los resultados, que, no obstante, considera buenos.