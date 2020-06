José Bogas, presidente de Endesa, ha participado este lunes de la cumbre empresarial convocada por la CEOE para discutir el futuro de la economía española. En su intervención, Bogas ha subrayado dos ideas: el incremento de las inversiones ligadas a la transición energética, sobre todo en la descarbonización, y el avance en la digitalización, como dos elementos fundamentales para salir de la crisis.

"Economía y medio ambiente no caminarán nunca por separado. No habrá desarrollo económico si no es sostenible", para Bogas, "porque tanto la crisis sanitaria como la energética tienen una dimensión global". El empresario ha abogado también por hacer uso de la capacidad de movilización de inversión que tiene el sector privado para revitalizar la actividad y acelerar la transición ya que esto pudiera generar "un incremento del 30% del PIB y crear nuevos puestos de trabajo. Pero, para esto, será necesario ajustar algunos de los condicionantes externos del sector como reducir el alto coste de la electricidad, eliminar barreras burocráticas, despejar incertidumbres de la regulación y facilitar la normativa de acceso y conexión a la red".

Durante más de una semana (del 15 al 25 de junio), los máximos dirigentes de los principales bancos españoles, de las grandes eléctricas, de los grupos hoteleros y de las empresas del sector turístico, así como del transporte, del motor y los seguros, de la alimentación, la agricultura, la industria o los servicios o la cultura y el deporte propondrán las medidas más convenientes para reconstruir el país y afrontar la crisis económica consecuencia de la pandemia.