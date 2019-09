El boom del pádel: las empresas se lanzan a 'exprimir' la cifra récord de jugadores 

El pádel es un deporte que está de moda. No solo por el récord de licencias que practican este deporte, tal y como evidencian los datos de la Federación Española de Pádel (FEP), sino porque cada vez hay más pistas municipales o privadas para practicarlo a casi cualquier hora y tiendas de deporte que apuestan por la venta de este material, lo que evidencia que el deporte de raqueta va ganando terreno poco a poco a su principal 'rival', el tenis.

Las licencias se sitúan en la actualidad en los 69.738 jugadores y, con total seguridad, volverá a marcar un nuevo 'récord gracias a los 1.314 clubes que hay. Algo que no es nuevo ya que temporada tras temporada lo ha hecho: en 2012 únicamente contaba con 40.000 federados, dos años más tarde, en 2014, la cifra era de 50.000 y batía los 72.000 el pasado curso. Cifra que batirá en 2019 ya que está a menos de 3.000 de diferencia restando todavía muchos meses para hacer balance.

Las empresas son conscientes de ello y están apostando por ofrecer productos especializados en pádel. No en vano, a las cifras federadas habría que sumar otro boom que ha experimentado este deporte y es el de practicarlo como un hobbie sin necesidad de hacerlo de manera 'semi-profesional'. Cada vez es más frecuente ver como las pistas de cualquier polideportivo de barrio cuenta con personas que están practicando dicho deporte e, incluso si no reservas con días de antelación, encontrarte con que no tengas opción de practicarlo al colgarse el cartel de 'ocupada'. De hecho, dejó de ser considerado un 'deporte minoritario' en 2010, tal y como recogía la Encuesta de hábitos deportivos, que se realiza cada cinco años y que mostraba como un 5,9% de los que practicaban deporte lo hacían con el pádel. Porcentaje que ascendía hasta el 9% en 2015.

El Registro Mercantil también es consciente de este boom. Sin ir más lejos, este viernes se creaba la empresa Padel Kuik SL en Madrid, que tiene la finalidad de gestionar instalaciones deportivas para explotar y gestionar pistas de pádel, entre otros deportes. Además, compañías como Padel Nuestro aparecen en el ranking FT 1000, elaborado por el Financial Times, como una de las empresas que más ha crecido en ingresos entre 2013 y 2016 en Europa al ocupar el puesto 657 gracias a un crecimiento anual ligeramente superior al 50%. Esta evolución le ha permitido multiplicar por más de tres veces sus ingresos en dicho periodo.

Otra compañía del sector, All for Padel, cerraba el curso pasado con una facturación de 5,5 millones de euros, de los que un 55% fueron por su actividad internacional. De hecho, ampliaba capital en 1,5 millones y se aliaba con el famoso futbolista Zlatan Ibrahimovic para crecer en Suecia, al abrir veinte pistas en dicho país europeo. De hecho, durante 2018 abría 153 pistas, de las que 12 fueron en nuestro país, lo que les reportaba por las ventas 2,4 millones de euros, y se sumaban a las 647 que tenían en todo el mundo.

Club El Estudiante, ubicado en Alcobendas, es un exponente de este boom. Probablemente, sea uno de los clubes más grandes en esta disciplina al contar con 40 pistas de pádel, 20 cubiertas y otras 20 al aire libre, siendo uno de los pioneros. Uno de sus grandes rivales, el Sanset Padel (San Sebastián de los Reyes), propiedad de propiedad de la sociedad Fuerteventura 9 Indoor 2013, cuenta con 30 pistas indoor y una exterior, todas de cristal. En ambos casos, sus instalaciones se complementan con otras disciplinas deportivas e incluso tienen escuelas para perfeccionar el nivel y dar clases.

Ramón Morcillo, secretario general de la Federación Española de Pádel (FEP) explica el boom que ha experimentado este deporte en los últimos años. Una de las principales ventajas es que "es un deporte fácil de practicar, te diviertes y no se requiere una gran capacidad técnica como en el tenis". No es la única ya que su espacio reducido hace que "gente que no práctica deporte sí lo haga con el pádel", sobre todo en el caso de edades más avanzadas al "físicamente exigir menos desgaste". Además, otro papel importante ha sido el tirón en el público femenino ya que "las mujeres han dado un avance a este deporte al haber antes menos porcentaje y ahora situarse en torno al 40%".

Este boom también lo notan los jugadores profesionales en su bolsillo y en los acuerdos de publicidad que firman con las marcas. Por ejemplo, el World Padel Tour, circuito profesional de pádel de referencia a nivel mundial que reúne a los mejores jugadores y jugadoras del ranking, ha incrementado sus premios en los últimos años. Por ejemplo, hace dos años un torneo 'máster' repartía 90.000 euros en premios, entre los que están 9.000 euros a cada integrante de la pareja que lograse la victoria mientras que este 2019 son 105.000 euros a repartir, con 21.000 euros para el vencedor.