Borja Thyssen: así es la mansión de 9,7 millones por la que puede ir a prisión

La Fiscalía provincial de Madrid solicitó ayer tres años de prisión para Borja Thyssen-Bornemisza Cervera y su mujer Blanca Cuesta Unkhoff, acusados de defraudar a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2010 un total de 336.417,89 euros. La Fiscalía ha asegurado que los dos acusados simularon tener una sociedad -Cas Caspetó SL (de la que era administradora única Cuesta)- para eludir así los impuestos que les habría correspondido como propietarios. La Fiscalía destaca que el activo de Cas Capetó SL estaba constituido por una propiedad en Ibiza, por la cual se desembolsaron 9.700.000 euros, ingresados en una cuenta bancaria a nombre de Borja Thyssen Bornemisza.

La propiedad, una de las más desconocidas del hijo de la dueña del Museo Thyssen, se ubica en la localidad ibicenca de Jesús. Estamos habituados a ver cada verano al heredero de uno de los legados artísticos más importantes del mundo a bordo del Mata Mua, fondeando las aguas baleares. Hablamos del yate de su progenitora, de bandera española y propiedad de una sociedad patria de la que pende de otra nacida en las Islas Vírgenes Británicas. No es habitual verles en su vivienda. Ni en los aledaños de esta.

La mansión que complica la vida a Borja y a su esposa es una espectacular propiedad en medio del campo y cerca de la costa. En una antigua heredad ibicenca se levanta una vivienda unifamiliar aislada en dos plantas con una superficie total construida de 455,61 metros cuadrados, un anexo en planta baja de 211,44 metros -a modo de casa de invitados- y una piscina de 73,50 metros cuadrados.

Casa de Borja Thyssen en Ibiza. / Google Maps

La propiedad, sobre la que no pesa hipoteca alguna, mantiene vivo un conflicto con el ayuntamiento de Eulalia del Río por remodelaciones de la vivienda el verano de 2012. Por eso, la nota de la propiedad tiene practicada una anotación preventiva de la incoación del expediente en procedimiento administrativo de disciplina urbanística.

Pero Cas Caspeto Sl no es la única sociedad con sabor ibicenco que tiene el matrimonio. Promociones Cap de Sa Mola SL es también una sociedad que tiene un esquema parecido. Aquí también figura su mujer, que es la administradora de Nandia Management, la entidad que pende de Cap de Sa Mola SL y que deriva en Initial Direct Limited. Esta última sociedad británica tiene a Borja Thyssen como accionista mayoritario (70%), según ha podido corroborar este medio en el registro mercantil inglés.

En Cap de Sa Mola SL hay un buen puñado de propiedades. Precisamente una de ellas está en Ibiza, muy cerca de la que ahora es objeto de las investigaciones de Hacienda. Allí es vecino de urbanización de Zinedine Zidane, según reveló recientemente en exclusiva este medio, y de Fernando Hierro.

Vecino de Zidane y de Fernando Hierro

Se trata de la urbanización de Es Pouet, en la bahía de Talamanca, por la que el hijo de la baronesa Thyssen desembolsó un millón y medio de euros. El lugar, diseñado por el arquitecto Joaquín Torres, tiene unos gastos de comunidad de 800 euros al mes, ya que cuenta con piscina particular y una comunitaria más un beach club.

Vista desde la casa de Borja Thyssen en Ibiza. / D.R.

El piso en el puerto de Sotogrande

Otra de sus grandes propiedades está en el Puerto de Sotogrande, en la localidad gaditana de San Roque. Son 346 metros cuadrados, donde se incluye una terraza de 57 metros en la zona portuaria, que en su día tuvo el sello de los Villar Mir. La casa, como las anteriores, no tiene hipoteca alguna. Borja Thyssen y su familia son un habitual de los discretos veranos de Sotogrande y qué mejor lugar que el puerto donde tener a mano el yate.

Sotogrande / EFE

Promociones Cap de Sa Mola SL tiene también una gran propiedad en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, la urbanización por excelencia de la jet con permiso de La Moraleja. Casualmente esta casa se compró en 2010, el ejercicio fiscal por el que está siendo investigado Borja Thyssen y su mujer. El inmueble madrileño tiene 810,93 metros cuadrados sobre una parcela de 3.675 metros y siete habitaciones.

En esa fecha se firmó una hipoteca que mantiene con la entidad andorrana Vall Banc SAU, que es donde tiene el domicilio fiscal el ciudadano Borja Thyssen. Un banco del que tiran muchos otros ilustres, como es el caso de Adolfo Suárez Illana. También casualmente, tanto Suárez como Thyssen pidieron cinco millones a esta banca privada del país vecino.

Pena de cárcel y un museo en el aire

El resto de propiedades, que penden de Promociones Cap de Sa Mola SL, son cuatro pisos en Tarrasa, Barcelona. Estos inmuebles acumulan una deuda hipotecaria que roza el millón de euros. El banco es el Andorra Banc Agrícola.

Mientras, la baronesa Thyssen todavía no ha renovado su pacto con el Gobierno, por el que cede gratuitamente su colección de arte al Estado para que esté expuesta en este museo, y si no sucede el próximo mes, el futuro de la colección podría no estar en nuestro país. Lejos de ser un problema, el litigio de su hijo y su nuera con la Justicia podría ser una buena carta para el Museo Thyssen. La baronesa nunca ha ocultado que busca que el Ministerio de Hacienda sea benevolente con Borja.