Botín advierte que medidas drásticas en hipotecas expulsarían a los vulnerables

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha advertido de las consecuencias que puede tener para los más vulnerables la aprobación de medidas drásticas en materia hipotecaria. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había reclamado un día antes, coincidiendo con la presentación de resultados del BBVA, que se topara el coste. Botín ha insistido que la entidad está dispuesta a sentarse y llegar a acuerdos, como se ha visto en los nuevos códigos de buenas prácticas, pero entendiendo bien las consecuencias que puede traer a todos los hipotecados. Al respecto, ha recordado lo que ocurrió en México, cuando el país estuvo casi 20 años sin dar créditos después de permitir dejarlas pagar. "No estaría bien poner unas condiciones que expulsen a los más vulnerables, como ocurrió en México", ha señalado la banquera, quien ha recordado que desde 2012, la entidad ha estado siempre dispuesta a ayudar a los hipotecados.

Botín también se ha mostrado tajante al señalar que el banco no sube las hipotecas, sino que es el Banco Central Europeo (BCE), con sus subidas de tipos lo que provoca este encarecimiento del crédito, y recuerda la EBA también pide que se traslade esa subida de los tipos al precio de los préstamos hipotecarios. "Somos muy competitivos, financiamos con una media del 2,91% las hipotecas, que está por debajo de 60 puntos básicos por debajo de la tasa de riesgo, frente a Alemania que está 100 puntos básicos por encima", ha recordado la banquera.

Botín también se ha referido a las críticas del Gobierno a los beneficios récord que están presentado diferentes bancos y ha recordado que el banco "no cubre el coste de capital en España". Botín ha insistido en el papel importante que tiene el sector financiero en la buena marcha de la economía, "apoyando con financiación a las empresas que invierten". En un día en el que se ha conocido el dato de paro para el mes de enero, y que ya achaca el cambio de ciclo, Botín ha señalado que "para bajar el paro hay que fomentar más inversión. "El mayor reto que tiene España y Europa es el crecimiento, porque sin crecimiento no hay puestos de trabajo, no hay impuestos y no hay ayudas sociales", ha sentenciado la banquera.

Críticas al impuesto y remuneración del pasivo

Durante su intervención, la directiva ha cargado contra el presupuesto especial a la banca, que el banco calcula que supondrá 220-230 millones de euros y que se contabilizará en el primer trimestre del año. "Estamos de acuerdo con que los Gobiernos tienen que recaudar", pero ha recordado que "la tasa de impuestos es alrededor del 31% de media para la entidad. En 2021 aportamos ya 5.000 millones de euros". Botín ha criticado que los bancos paguen 5 puntos más que el resto de las empresas. Al respecto, Botín ha insistido que el impuesto debe ser sobre beneficios y no sobre ingresos, ya que si los tributos se aplican sobre ingresos habrá menos créditos y perjudicará la economía. También ha destacado Botín que "una parte del beneficio viene fuera de España" y ha recordado que el país ha tenido años en los que no aportaba beneficios al banco.

La presidenta de Banco Santander ha dejado la puerta abierta a remunerar el los depósitos, pero, en su opinión, dependerá de la competencia y aquí ,en España, es enorme, sin embargo "ha señalado que durante los años de tipos negativos, la entidad no cobraba por ellos, como ocurría en otros países".

Botín ha reconocido que los bancos europeos no lo han hecho bien en bolsa. En el caso de Santander, hemos hecho cada año lo que dijimos que íbamos a hacer, "mejorando la rentabilidad año tras año" y la mejor muestra de que esto "lo está reconociendo los mercados es la subida de este jueves de la acción de Santander en Bolsa, que sube un 5%". Botín ha insistido que si siguen haciéndolo como hasta ahora se terminará reflejando en bolsa. La intención del Consejo es que cuando sea posible la intención sea aumentar el 'pay out' que ahora está en el 40%.

Finalmente, Botín ha comunicado que ha anunciado a la plantilla una subida del sueldo, excluidos los directivos, del 4,5% tras haberse publicado el dato de inflación definitivo.