Room Mate Olivia será el primer hotel de playa de la mano de HIP (Blackstone)

Room Mate Hotels, la cadena hotelera internacional fundada y presidida por Kike Sarasola, lanza su nueva marca: Room Mate Beach Hotels con la apertura el próximo verano de su primer hotel de playa, Room Mate Olivia, propiedad de HIP, empresa socia del fondo estadounidense Blackstone, en Calviá, Mallorca. Tras posicionarse como la cadena española urbana de referencia en todo el mundo, Room Mate Group continúa innovando y crea una nueva línea de negocio que tiene como objetivo redescubrir la experiencia y el concepto de hotel de playa.

El empresario llegó a un acuerdo con HIP para hacerse con la gestión de los hoteles Calvià Dreams y Barracuda en Magaluf (Mallorca) que ha convertido en el nuevo complejo Room Mate Olivia, tras una completa renovación que le ha exigido 23 millones. El nuevo establecimiento hotel estará diseñado por el interiorista Jaime Beriestain.

Los fondos, buenos compañeros para Room Mate

Este acuerdo con el fondo estadounidense es solo el principio de una "duradera relación", afirma Sarasola a este medio, sabedor del buen resultado que le ha dado este tipo de alianzas que también tiene con el fondo germano Aquila Capital, con el que acaba de inaugurar Room Mate Alba en Madrid. Con HIP también están explorando nuevas aperturas en la costa de Málaga, dentro de la nueva línea Room Mate Beach Hotels.

Mira también Kike Sarasola tira de Aquila Capital para inaugurar su Room Mate Alba en Madrid

Room Mate Olivia contará con 391 habitaciones, cuatro piscinas al aire libre, un solárium con camas balinesas, un wellness center con gimnasio, jardines y zona de juegos para niños. Además, el nuevo hotel de playa de Kike Sarasola estará diseñado por el interiorista Jaime Beriestain que se ha inspirado en la isla de Mallorca. "Me he basado en el Mediterráneo y sus playas, en su cultura y tradición. En el papel tan importante que la artesanía tiene en muchos pueblos de la isla. He estudiado materiales como la piel, el barro, la cerámica o las fibras vegetales propios de la artesanía local para trasladarlos, de otra manera, a la decoración del hotel", explica Jaime Beriestian.

Con esta última apertura, Room Mate Group continúa con su ambicioso plan de expansión, que incluye la apertura de 14 hoteles y 13 edificios de apartamentos en los próximos 24 meses. De este modo, el tamaño de la compañía se duplicará al pasar de 1.900 habitaciones a disponer de un total de más de 3.600 habitaciones en su portfolio.

Como parte de su campaña de lanzamiento, desde el jueves 26 al martes 31 de diciembre, las 100 primeras reservas realizadas a través de la web tendrán un descuento directo del 50%. Además, desde el jueves 26 de diciembre hasta el miércoles 15 de enero de 2020. Y es que para asegurar un estreno por todo lo alto, la cadena ha confiado su suerte al Boxing Day, que podría definirse como el Black Friday británico, el mencionado jueves 26 de diciembre, y ha decidido colocar ese día, récord de gasto en Gran Bretaña, en el centro del calendario de la campaña promocional de lanzamiento de su nuevo establecimiento.