Brufau y Bogas creen que el teletrabajo es tan sólo un complemento en la crisis

El presidente de Repsol, Antonio Brufau y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, enfrentados por cuestiones como la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), comparten posición, sin embargo, en un tema muy concreto: el teletrabajo. Los dos directivos consideran el sistema de trabajo no presencial "un complemento" (Bogas), pero no una herramienta esencial para las empresas porque "si no, acabaremos todos en la India (Brufau)". Los responsables de la petrolera y de la eléctrica participaron en la IX edición del Simposio Empresarial Internacional que organiza la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam).

Además de compartir el enfoque sobre lo que debe ser el teletrabajo, Bogas y Brufau coincidieron en que la energía, la descarbonización y la digitalización no son los únicos problemas que tiene España, ni los únicos motores para ayudar a la economía. Ambos reclamaron también reglas claras en el proceso de transición abierto y que se aliente la creación de valor.

Los directivos de Endesa y de Repsol participaron en la mesa redonda Liderazgo empresarial e inversión sostenible en tiempos de crisis organizada por Funseam, en la que también estuvieron presentes el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el vicepresidente de la Fundación ACS, Antonio García-Ferrer; el presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau; el consejero de EDPR, Manuel Menéndez, y la presidenta de REE, Beatriz Corredor.

Todos ellos destacaron cómo el sector energético y sus empresas han soportado el desafío de la Covid 19 sin grandes sobresaltos y cómo todavía se mantiene la incertidumbre sobre la recuperación. En este punto, Brufau pidió reglas claras, transparentes y no reglas que beneficien a unos en detrimento de otros, sino que mejoren la competitividad y, por tanto, reglas para que el conjunto de los agentes sepan para qué invierten y la finalidad de lo que invierten.