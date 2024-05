Brufau (Repsol): "No somos retardistas ni negacionistas en la lucha contra el cambio climático"

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, se ha dirigido este viernes a los accionistas. La compañía ha celebrado en Madrid su junta general y ha mandado un mensaje contundente: "En esta casa no somos ni retardistas ni negacionistas, todo lo contrario. Somos absolutos activistas en la lucha contra el cambio climático, y lo demostramos cada día con todo lo que estamos haciendo desde una óptica industrial para convertir la industria, en este caso la de Repsol, en una industria muy descarbonizada".

Brufau se ha pronunciado así tras que se haya podido ver en la puerta del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde se ha celebrado la junta, a un grupo de activistas de Greenpeace con una pancarta en la que se podía leer: "Repsol, culpable nº 1 de la crisis climática". Asimismo, sus palabras se producen después del cruce de denuncias entre Iberdrola y Repsol por 'greenwashing' o ecopostureo y publicidad engañosa.

El directivo ha vuelto a defender las distintas tecnologías disponibles para avanzar en la la descarbonización de la economía. "El mantra instalado en la legislación de que la electrificación solucionará los problemas de descarbonización es un error", ha subrayado. Ha lamentado así que todas las políticas en Europa están enfocadas en "potenciar la electricidad" y ha argumentado que el peso de la electrificación en la matriz de consumo final de España se ha reducido en dos puntos porcentuales en el periodo 2017-2023, hasta el 22%, mientras que en la Unión Europea (UE) se ha mantenido en el 21%. "La pregunta que yo me hago es, si esto es así y si llevamos tanto tiempo insistiendo en electrificar todo, ¿no nos estaremos equivocando de camino?", ha apuntado.

Teresa Ribera acusó a Josu Jon Imaz de "negacionismo"

Fue la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien acusó al consejero delegado de la multienergética, Josu Jon Imaz, de "negacionismo" por su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. Brufau ha insistido en que la transición hacia una economía baja en carbono "solo pasará" si se respeta la neutralidad tecnológica y se deja competir a todas las tecnologías. En este sentido, Brufau también ha considerado que es necesario que se produzcan cambios en las políticas europeas y españolas. En su opinión, es la única manera para que Europa compita en igualdad con otras regiones, sobre todo con Estados Unidos y China.

Según los datos ofrecidos por la compañía, la UE no alcanza el 20% del PIB industrial fijado inicialmente para 2020 y los productos 'made in Europe' "son cada vez menos competitivos". "No se crean nuevas industrias y se sigue destruyendo tejido en las (industrias) tradicionales", indica la empresa en una presentación distribuida a los medios. Repsol cree que Europa está perdiendo peso industrial porque hay una regulación "excesiva y compleja sin valoraciones previas de su repercusión económica y social". Brufau también ha dicho que se ha dejado de lado la competitividad y la seguridad de suministro y solo se ha puesto el foco en la sostenibilidad ambiental.

Advierte de la pérdida de competitividad contra EEUU y China

No obstante, ha querido también mostrar un atisbo de "optimismo". "Europa está tomando conciencia por primera vez sobre donde estamos y está reaccionando ante la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Tenemos que decidir qué queremos ser en Europa, si queremos ser un líder marcando pautas en el sistema económico mundial o un área de juego donde EEUU y China trabajarán sin protagonismo de nuestra región", ha manifestado, poniendo en valor que el continente se está dando cuenta de que "la industria es un motor esencial para la prosperidad y el bienestar".

En la presentación proyectada por Brufau se han podido leer otros mensajes como "menos prohibiciones y más incentivos a la inversión" y peticiones para "mejorar la calidad regulatoria y los trámites administrativos", y volvió a pedir un mercado único europeo. "Basta ya de tener 27 sistemas financieros, basta ya de tener 27 regulaciones bancarias y centrémonos en tener más tamaño a nivel europeo", ha resaltado. Ha añadido que Europa debe pensar que energía e industria van juntas y que la transición energética debe ir acompañada de la industrial.

Imaz vuelve a cargar contra el impuesto extraordinario energético

De su lado, Imaz ha vuelto a cargar contra el impuesto extraordinario energético. Como ya hizo en la presentación de la actualización del plan estratégico, ha dicho que "castiga" a las empresas que invierten en activos industriales, generan empleos "de calidad" y garantizan la independencia energética de España. "Y no, en cambio, a los importadores, penalizando el esfuerzo necesario para la transformación de los complejos industriales en polos multienergéticos, cada vez más descarbonizados", ha sostenido.

Para Repsol, que ganó 969 millones de euros hasta marzo, un 13% menos en comparativa interanual, el impacto de la tasa temporal y extraordinaria sobre las ventas de 2023, pagadera este año, es de unos 335 millones. La mitad, 168 millones de euros, ya ha sido abonada en febrero, mientras que el monto restante se paga en septiembre. En 2023, el grupo desembolsó 443 millones.