Bruselas cede a Reino Unido el estudio de la fusión de Telefónica y Liberty

Los peores temores se han confirmado. El regulador de la competencia en Reino Unido, la CMA, será la que asuma el estudio de la operación de fusión de Telefónica y Liberty en el país. Lo hará después de que la Comisión Europea haya decidido cederle el testigo. El organismo británico ha fijado el 1 de febrero como fecha tentativa para concluir la primera fase del proceso. Ambas compañías han pedido a la CMA que pase por la vía rápida a la fase dos para un análisis en profundidad y así agilizar los plazos.

"Celebramos la decisión; estos son mercados del Reino Unido increíblemente importantes, que continúan evolucionando, y el acuerdo debe revisarse cuidadosamente para asegurarse de que los consumidores estén protegidos", ha asegurado la CMA en un comunicado que ha hecho público este jueves, insistiendo en que basarán su estudio en el trabajo que ya ha realizado la Comisión Europea en estas primeras semanas desde la notificación oficial.

Finalmente la cercanía del Brexit ha sido determinante en esta decisión de la Comisión Europea de ceder esta investigación. El periodo de transición acaba, al menos sobre el papel, el próximo 31 de diciembre. Bruselas no ha querido interferir y se ha inhibido finalmente. Este movimiento impedirá medir el 'sentimiento' del organismo continental ante la ola de consolidación en el sector de las telecomunicaciones con la que se podrían reducir el número de competidores en los próximos años.

El organismo anuncia que investigará el caso "de la forma más rápida y eficaz posible". Tanto Liberty como Telefónica le han pedido que pase de manera acelerada a la fase 2 de estudio en profundidad con un proceso por la "vía rápida". El objetivo es evitar un retraso excesivo de la autorización, algo que temían ambos. El pasado mes de mayo fijaron el primer semestre del año como fecha tentativa para el cierre definitivo.

¿Cuáles son los plazos a partir de ahora? La CMA espera aceptar este proceso por la 'vía rápida' por lo que entrará en una fase 2 de manera más directa. Pero, a priori, la fecha límite de la fase 1 es el 1 de febrero de 2020. Ahora, el organismo está solicitando opiniones de los diferentes actores del mercado antes del 26 de noviembre sobre cómo la fusión podría afectar a la competencia. "Nuestra opinión sigue siendo que esta transacción es que favorece la competencia y seguimos esperando el cierre a mediados del próximo año", apuntan.

Mientras que en los despachos de la CMA se dilucida si se da luz verde o no a la operación, desde las dos compañías han decidido mantener 'bajo llave' el diseño de la cúpula directiva que trabajará al frente de la entidad fusionada. Tal y como adelantó La Información, no comunicarán el cierre de este equipo hasta tres meses antes del cierre definitivo con el fin de que no haya una desestabilización.

Los números de la transacción

Telefónica y Liberty llegaron a un acuerdo y fusionarán sus operaciones en Reino Unido. Los dos grupos han confirmado este jueves el pacto para crear un gigante en el país tras unir O2 y Virgin Media. La operadora española recibirá fondos tras la creación de esta 'joint venture' en la que tendrá el 50% de las acciones. La transacción le permitirá reducir deuda por valor de más de 6.200 millones de euros.

El nuevo grupo tras la fusión tendrá un valor conjunto empresarial de 38.000 millones de libras (43.000 millones de euros al cambio actual) con unos ingresos totales de 11.000 millones de libras y unos beneficios operativos de 3.600 millones de libras. Con el acuerdo, ambas partes prevén recibir fondos totales netos en metálico al cierre de la operación y tras ejecutar una serie de recapitalizaciones. Para Liberty serán de 1.400 millones de libras y para Telefónica de 5.700 millones de libras.