Bruselas hace una inspección sorpresa a Delivery Hero y Glovo por posible cartel. 

La Comisión Europea ha informado este miércoles de que ha llevado a cabo inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de Glovo y Delivero Hero, al sospechar que establecieron acuerdos ilegales para dividirse el mercado de reparto de estos productos en parte de la UE. La Comisión Europea ya ha precisado que las pesquisas han tenido lugar en dos Estados miembro diferentes y en cooperación con las autoridades nacionales, si bien ha evitado dar detalles ni de las compañías afectadas ni de los países en donde están instaladas, Reuters avanza que ni Uber Eats, Deliveroo, Bolt, Gorillas y Flink están afectadas, según sus portavoces.

Las inspecciones sorpresa son un paso preliminar del Ejecutivo comunitario para actuar ante las sospechas de prácticas anticompetencia y aclarar los hechos antes de decidir cómo avanzar en la investigación del caso, por lo que los servicios comunitarios insisten en que esta fase no implica ninguna decisión respecto a la culpabilidad o no de las compañías. No existe un plazo predeterminado sobre el tiempo de que dispone la Comisión Europea para concluir su investigación preliminar en caso de prácticas que puedan contravenir las reglas comunes en materia de competencia. Según las reglas europeas, las compañías que hayan participado en carteles confidenciales para pactar su actividad en el mercado pueden conseguir inmunidad para beneficiarse de una reducción de la multa o librarse totalmente de ella si colabora con los servicios comunitarios en su investigación.

La investigación se produce días después de que la junta general de accionistas de la 'startup' española haya aprobado la operación de venta de Glovo a Delivery Hero. Este movimiento era el último trámite para finalizar la transacción. El cierre formal se producirá en las próximas semanas después de que se haya llevado a cabo la ampliación de capital del gigante alemán para abonar en títulos la compra. Esta firma se produce en otro día negro para las acciones de la plataforma de entrega de comida a domicilio germana, que ha vuelto a caer un 8% hasta los 35 euros. Los accionistas de la compañía dirigida por Óscar Pierre miran con preocupación esta cotización.

Como avanzó La Información, la junta general fijada para hoy tenía tres puntos principales del orden del día. El primero era la aprobación de la llamada 'Operación Crown', es decir, la transmisión de las acciones de la española a Delivery Hero a cambio de títulos de ésta última. El segundo era la puesta en marcha de un nuevo pacto de socios para la nueva fase de la empresa. Y por último se encontraba la dimisión de determinados miembros del consejo y el nombramiento de los nuevos en este cambio de poder. No se han hecho aún públicos los nombramientos.

No todos los accionistas han respaldado la operación. Según ha hecho público Delivery Hero, contará con un 94% de las acciones de Glovo. En ese casi 6% se encuentran tanto los títulos que obraban en mano de Óscar Pierre y de parte del equipo, junto con algún inversor minoritario que no se ha sumado al acuerdo de compraventa. Estos últimos se quedarán en la compañía, aunque sin poder hacer líquida su posición. Glovo continuará operando con su marca y su plataforma y bajo su actual equipo directivo, liderado por sus dos fundadores Oscar Pierre y Sacha Michaud, quienes se mantendrán como accionistas de Glovo. Después de más de dos años de 'tira y afloja' accionarial, Pierre defiende que unir fuerzas con sus nuevos dueños "acelerará nuestro crecimiento y desarrollo de nuestro producto".