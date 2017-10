Bruselas obliga a Amazon a devolver 250 millones por ayudas fiscales ilegales

La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a la multinacional estadounidense Amazon que devuelva 250 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Luxemburgo, al determinar tras una investigación en profundidad iniciada en 2014 que constituyeron ayudas públicas ilegales.



El Ejecutivo comunitario ha concluido que el 'tax ruling' concedido por Luxemburgo a la compañía de Jeff Bezos en 2003, que se prolongó hasta 2011, redujo los impuestos pagados por la firma en este país "sin una justificación válida" y Amazon pagó así "sustancialmente menos" que otras empresas.

En concreto, Bruselas calcula que las ventajas fiscales "indebidas" concedidas a la firma por parte de Luxemburgo equivalen a unos 250 millones de euros, una cantidad que ahora debe ser recuperada por las autoridades del país.

Menos impuestos

"Luxemburgo concedió ventajas fiscales ilegales a Amazon. En consecuencia, casi tres cuartas partes de los beneficios de Amazon no fueron gravadas. En otras palabras, se permitió a Amazón pagar cuatro veces menos impuestos que otras compañías locales sujetas a la legislación nacional", ha criticado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.



"Esto es ilegal de acuerdo con las normas de ayudas de Estado de la UE. Los Estados miembros no pueden conceder ventajas selectivas a grupos multinacionales que no están disponibles para otros", ha recordado.

Amazon lo niega

La multinacional estadounidense ha negado este miércoles que reciba un trato fiscal de favor en Luxemburgo y ha adelantado que estudia recurrir la decisión de la Comisión Europea de reclamarle los 250 millones de euros.



"Creemos que Amazon no ha recibido ningún trato especial de Luxemburgo y que pagamos impuestos en plena conformidad con la legislación tributaria luxemburguesa e internacional", ha declarado la compañía en un comunicado, tras conocerse la decisión de Bruselas.



La multinacional ha adelantado, además, que estudiará el dictamen comunitario para considerar "las opciones legales, incluida una apelación", que podría emprender.



"Nuestros 50.000 empleados en toda Europa siguen centrados en servir a nuestros clientes y los cientos de miles de pequeñas empresas que trabajan con nosotros", concluye el comunicado de Amazon.