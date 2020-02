Buenafuente se lanza al inmobiliario tras vender El Terrat a Roures (Mediapro)

El año no podía haber empezado mejor para Andreu Buenafuente. Y no porque haya triunfado como presentador, con Silvia Abril, de la gala de los Goya. Justo antes de las Navidades se zanjó la compleja venta de la productora El Terrat, que creó en 1989, a The Mediapro Studio. Por si fuera poco, Buenafuente, que en septiembre escindió de El Terrat una nueva firma, consiguió seguir al frente de la compañía.

Esta nueva empresa, bautizada como El Terrat Gestiones XXI, será la responsable de "todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio segregado", según el Registro Mercantil. Y, lo que es más importante, ahora la explotación de bienes inmobiliarios forma parte de su nuevo objeto social. Así, Buenafuente puede gestionar y explorar nueva opciones con sus activos inmobiliarios y, además, sigue al frente de El Terrat, según el acuerdo cerrado con Jaume Roures, propietario de Mediapro.

El Terrat, en su mejor momento

Por su parte, Mediapro añade a su catálogo espacios como 'Late Motiv' (el programa en #0, en Movistar+), 'Nadie sabe nada' (Cadena SER), la serie 'Mira lo que has hecho' de Berto Romero (Movistar+), o el gran pelotazo de 'share' que es 'La Resistencia', de David Broncano (Movistar+). Se suman a otros programas fuera de la televisión de pago, que representan un 37% de su cifra de negocio. Hablamos de TV3, con espacios como 'Preguntes Freqüents' o 'Divendres', el programa más longevo de la historia de la televisión catalana.

Tras una etapa compleja, El Terrat encara el nuevo ejercicio en números verdes. La compañía ha alcanzado una cifra de negocio de 21,4 millones de euros y un positivo de 3,04 millones. El Terrat de Produccions aumentó sus ingresos un 23% en el año 2018, hasta alcanzar los 21,42 millones de euros. De ellos, un 91% corresponde a las producciones de televisión, que elevaron su cifra de negocio un 26%. El mercado español aportó más del 99% de los ingresos.

Según los datos de su memoria publicada en el Registro Mercantil, los impuestos sobre beneficios se situaron en 243.843 euros, frente a los 601.730 euros del año anterior. En este escenario, el resultado neto casi se triplicó al pasar de 834.774 euros en 2017 a 2,42 millones en 2018. La deuda con entidades de crédito se situó en 8,35 millones de euros al cierre de 2018, un 8,4% menos que a final del año anterior. De ella, 8,16 millones formaban parte de la deuda refinanciada.

Cuando avaló El Terrat con sus inmuebles

Pero no siempre fueron todos beneficios, números verdes y posibilidades de refinanciación. Después de una mala temporada y un ERE en 2012, El Terrat comenzó a remontar en 2017 para cerrar los dos últimos ejercicios con beneficios. Uno de los momentos más delicados fue en 2015, cuando la empresa arrastraba importantes pérdidas (se dejó 7,5 millones entre 2009 y 2012). En su memoria explicaba que la compañía estaba "en causa de disolución". El Terrat tenía, además, un fondo de maniobra negativo de 2,5 millones motivado por el "incumplimiento de las condiciones existentes" en su contrato de financiación. Esta situación llevó a Buenafuente a arriesgar su patrimonio personal.

Así, aportó a la productora tres bienes inmuebles que estaban a nombre de otra de sus empresas, La Senyora de la Parra SL. El valor neto contable de estos tres activos alcanza los 1,775 millones de euros, según la tasación realizada por una entidad independiente. Se trata de una vivienda en Formentera, valorada en 1.260.000 euros; otra de principios del siglo XX en la localidad de Cabrera de Mar, en plena comarca del Maresme, en la provincia de Barcelona, que superaba los 500.000 euros; y una plaza de aparcamiento, también en Barcelona, de 15.046 euros.

Se desconoce si ahora estos activos pasarán a El Terrat Gestiones XXI o si alguno de ellos ha sido vendido por el camino, ya que la memoria de 2018 detalla que hubo ventas de inmuebles por valor de 2,7 millones en 2017. La que es muy improbable que se haya vendido es la del Maresme, la localidad originaria de Silvia Abril, donde se refugian con frecuencia y han emprendido una restauración titánica en la vivienda, que data de 1900. Los bienes que podrían entrar en esta nueva firma mercantil podrían ser también por los que percibe diversos alquileres. El Terrat es arrendador de las oficinas principales de la compañía en el número 20 de la calle Bailén, un inmueble en Madrid y unos almacenes en San Just Desvern.