Buffett carga contra el bitcoin y Wells Fargo en el 'Woodstock del capitalismo'

El octogenario gurú de Wall Street, Warren Buffett, dueño del conglomerado inversor Berkshire Hathaway, que informó de unos beneficios de 21.661 millones de dólares en el primer trimestre del año, se reunió con sus accionistas deseosos de escuchar sus opiniones. Sin embargo, a los abultados resultados de Berkshire, sobre todo comparado con que en el mismo periodo del año pasado cayó en pérdidas, les ha robado protagonismo su fecha de publicación, y es que la empresa celebra este fin de semana en Omaha (Nebraska) su reunión anual que se ha hecho famosa con el paso de los años hasta ser apodada el 'Woodstock de los capitalistas'.

Sentado junto al vicepresidente de la empresa, Charlie Munger, de 95 años, Buffet, de 88, fue ofreciendo sus opiniones sobre distintos temas según los accionistas presentes, llegados por decenas de miles, le iban preguntando. Una cosa quiso dejar clara, que él es un capitalista, "así que -dijo- no tenéis que preocuparos porque pueda cambiar en esta cuestión". Buffet siempre se ha mostrado más a favor de las políticas del Partido Demócrata (menos conservador que el Republicano, al que pertenece el presidente estadounidense, Donald Trump), e incluso apoyó a la candidata demócrata Hillary Clinton en los comicios de 2016. Por su parte, Muunger aseguró que en Estados Unidos no "entrará el socialismo ni en (las elecciones de) 2020 ni en 2040 ni en 2060".

Buffet, cuyas principales inversiones están repartidas entre las empresas Apple, Bank of America, Wells Fargo, Cocacola, American Express, US Bankcorp y JPMorgan, cargó en su intervención contra la entidad financiera Wells Fargo, que se vio sacudida por una estafa en la que incurrió creando cuentas sin permiso a sus clientes. "Si un banco llega al punto en el que necesita ayuda de un Gobierno, el director ejecutivo responsable debe perder su patrimonio neto y el de su cónyuge", aseguró Buffet entre aplausos, antes de subrayar que en esas situaciones son los accionistas los que pagan.

Por otra parte, el vicepresidente de Berkshire Hathaway señaló que su compañía será menos agresiva a la hora de recomprar acciones de la propia empresa. Buffet, cuya empresa cuenta con un fondo de 110.000 millones de dólares para invertir, aseguró que la compra de sus propias acciones no está influida por la cantidad de dinero que tengan para invertir. "Cuando recompramos acciones, queremos asegurarnos de que la gente que no ha vendido sus acciones va a estar mejor", dijo Buffet.

También contra el bitcoin

"Es una máquina de juegos. Ha habido muchos fraudes relacionados con ella. Ha habido desapariciones, por lo que hay mucha pérdida en ello. Bitcoin no ha producido nada", sentenció el magnate que no es la primera vez que critica esta moneda. No obstante, reconoció el valor de la tecnología de cadena de bloques vinculada a bitcoin, aunque apuntó que el "blockchain es muy grande y no necesitaba al bitcoin". Sin embargo, volvió a defender la apuesta hecha por uno de sus inversores en Amazon, el gigante de las ventas por Internet, que ayer subió un 3 % en la bolsa, después de conocerse que su empresa había invertido en la compañía.

Por otra parte, el conocido como oráculo de Omaha apuntó que hace dieciocho meses se planteó la posibilidad de invertir en Uber, la empresa de transporte que este lunes se estrenará en la Bolsa de Wall Street, y señaló que lo descartó. Más allá de esta sesión de preguntas y respuestas, retransmitidas en directo con traducción al chino, la reunión cuenta este año con casi dos hectáreas de puestos expositores de sus compañías, que abarcan desde la comida hasta la joyería pasando por los vehículos, lo que supone una oportunidad para ver, probar y comprar, además de hacer contactos.