El Barcelona Meeting Point pierde más de un 15% de inversores internacionales

El delegado especial del Gobierno en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, ha sostenido que en la presente edición del salón Barcelona Meeting Point (BMP), que ha abierto sus puertas este miércoles en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, han bajado entre un 15% y un 20% los inversores internacionales que asisten a las ponencias del certamen por la incertidumbre generada por el proceso independentista de Cataluña.



En declaraciones a los medios, Cornet ha destacado que el sector inmobiliario ha iniciado una tendencia alcista tras la crisis y tiene perspectivas de crecimiento para los próximos cinco años, si bien "también es cierto que la gente está preocupada por lo que pueda pasar".



Ha destacado que los inversores internacionales son muy importantes en el sector inmobiliario español, ya que en los últimos años han aumentado su interés por la oferta española, especialmente los procedentes de Reino Unido (15,5%), Francia (9,3%), Alemania (8%), Italia (6,5%), Rumanía (6,2%) y Bélgica (5,7%).



"Estoy convencido de que el 'seny' catalán se impondrá. No es un tema de ganar ni de ganadores ni perdedores, sino de escuchar al otro y de movernos dentro de las normas de convivencia. La libertad de uno acaba donde empieza la del otro", ha dicho Cornet.

De no ser así, ha advertido de que "hasta ahora la economía ha crecido, pero si se rompen las reglas del juego esto puede ser un desastre", y por ello ha considerado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aún está a tiempo de poner fin a esta situación.



"Todos los planteamientos son legítimos, pero dentro de las normas de convivencia", ha insistido, ya que ha señalado que el capital necesita seguridad jurídica y que actualmente muchas inversiones se encuentran en 'stand by' a falta de garantías institucionales.



"Todo el mundo tiene claro que esto en una economía es una ruina. Ya se está viendo con todas las empresas que se van, y lo hacen por responsabilidad", ha aseverado el delegado especial del Estado en el CZFB.



Finalmente, ha sostenido que los catalanes no se merecen una "Catalunya dividida, separada y enfrentada", ya que ha destacado que siempre ha sido plural y que se ha caracterizado, incluso a nivel internacional, por su capacidad de consenso.