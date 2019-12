Caixa, Bankia y Abanca aceleran la venta de Caser para aflorar plusvalías este año

CaixaBank, Bankia y Abanca conforman el grupo de accionistas de Caser Seguros que lidera la venta de la compañía. Las tres entidades financieras, que ostentan más del 36% del capital de la aseguradora, tomarán una decisión antes de fin de año sobre las ofertas vinculantes que han puesto encima de la mesa Helvetia y Ageas. Semejante celeridad responde al objetivo de los bancos de poder aflorar las plusvalías de la operación este mismo 2019, según fuentes financieras consultadas por La Información.

El pasado 3 de diciembre concluyó el plazo formal para la presentación de ofertas. Todo apunta a que el futuro de Caser pasa por manos extranjeras, pues, por el momento, Helvetia (Suiza) y Ageas (Bélgica) son los dos únicos interesados que han realizado propuestas vinculantes, quedándose fuera la holandesa Nationale Nederlanden y la española Santalucía. Según las fuentes consultadas, las opciones de compra valoran la aseguradora de las antiguas cajas de ahorro en más de 1.000 millones de euros.

​Será esta misma semana cuando la entidad británica Barclays, que participa en la operación como asesor financiero del grupo vendedor, informe a CaixaBank, Bankia y Abanca acerca de la propuesta más favorable a sus intereses para que la decisión decisión final se pueda tomar antes de finales de año. Y es que desde estos tres bancos, en el marco del diálogo supervisor, ya se habría informado al Banco Central Europeo (BCE) de las plusvalías que les reportará la venta de Caser pese a que el cierre final de la operación tendría lugar en 2020.

Bankia concede a su participación del 15% en Caser Seguros una valoración de 113 millones de euros. Por lo tanto, cerrar la venta de la compañía con un valor en el entorno de los 1.000 millones de euros, frente a los 753 millones que le da la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri en sus libros, supondría plusvalías de unos 40 millones para el banco nacionalizado. Abanca y CaixaBank, por el contrario, no hacen público el valor de sus participaciones en la aseguradora que dirige Ignacio Eyries.

Sea como fuere, una vez que las tres entidades resuelvan cuál es la oferta ganadora, remitirán su decisión al resto de accionistas, que tienen derecho de tanteo. Destaca Covea, que tiene un 20% y que al principio de la operación (antes del verano) mantenía una posición compradora asesorado por Key Capital. Finalmente, el grupo asegurador francés ha adoptado una postura vendedora en el proceso, en el que ahora está asistido por Nomura en el aspecto financiero y por Garrigues en el legal.

Ibercaja venderá parte de su participación

​Quienes se mantendrán en el capital de Caser tras la venta, salvo cambio de última hora, serán Ibercaja (14%), Liberbank (12,2%) y Unicaja (9,9%) que son las entidades que mantienen acuerdos de distribución de seguros con la compañía. No obstante, es previsible que la antigua caja aragonesa decida vender entorno a un tercio de su participación a fin de que su cuota se sitúe por debajo del 10% y se reduzca el consumo de capital que implica superar dicho umbral. Según fuentes de Liberbank, su 12,2% está organizado de tal forma que no representa un problema a efectos de solvencia, por lo que no necesitaría vender una parte.

Banco Sabadell y BBVA, con participaciones del 1,8% y del 0,2%, respectivamente, son los dos accionistas que completan el capital de Caser Seguros y siempre se han mostrado dispuestos a vender si el precio satisface sus expectativas. Pese a la complejidad del proceso, con un elevado número de vendedores con intereses contrapuestos, lo más seguro es que quede visto para sentencia antes de las navidades. De este modo, CaixaBank, Bankia y Abanca podrán reflejar las plusvalías de la operación en las cuentas del ejercicio 2019 aunque será el año que viene cuando se formalice la operación.